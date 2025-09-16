Eddig több száz millió forint értékben vett kölcsön műtárgyakat közgyűjteményekből ingyen a Sándor-palota

Sándor-palota;kölcsönzés;Sulyok Tamás;százmilliók;műtárgypiac;

2025-09-16 11:23:00 CEST

91 alkotást kapott térítés nélkül a köztársasági elnök rezidenciája. Szerepel köztük kályha, kávéscsésze, levélnehezék, sőt még egy szarkofág is.

Összesen 568 millió forint az összeértéke annak a 91 műtárgynak, amelyeket magyarországi közgyűjtemények adtak kölcsön a köztársasági elnök hivatalának – írja a hvg360. A lap közérdekű adatigénylésére megküldött lista meglehetősen érdekes tételeket is tartalmaz. A legértékesebb darab egy 120 millió forintra becsült Rippl-Rónai József-festmény, de ez nem az a kép, amit Sulyok Tamás felesége kiválasztott: még Novák Katalin egykori köztársasági elnök idején vitték az épületbe, 2023 májusában. Lapunk is beszámolt az eset, amelyről a kölcsönadó fideszes polgármester Szita Károly még videót is készített, és későbbi állítása szerint ez lényegében reklám, többszörösen megtérül a városnak. A Medgyessy olvas című alkotást végül három és fél évre kapták kölcsönbe, és még nem szerepel a listában.

Több Barabás Miklós-kép is lóg a Sándor-palota falán, de vannak ismeretlen szerzőtől származó festmények is. Az értékesebb alkotások közé tartozik Engel József két képe (Vadászat előtt és Vadászat után), ezek 35 millió forintot érnek, valamint Mednyánszky László képei, amelyeket 5-20 millió forintra biztosítottak. A felújított Sándor-palotát 2003 óta használja a mindenkori köztársasági elnök hivatala, a legtöbb műtárgy pedig – feltehetően a rekonstrukció utáni berendezés részeként – Mádl Ferenc és Sólyom László idején került oda. A következő években csak néhány tétellel bővült a műtárgy-lista, majd 2019-ben, Áder János elnöki ciklusa alatt 17 műtárgyat (többségében Zsolnay-porcelánt) vittek a Sándor-palotába.

A lap néhány tételt kiemelt a biztosítási értékek feltüntetésével:

Empire asztal kerek – 1,5 millió forint

Kályha Kosiowszky – 2 millió forint

Kályha kékvirágos – 2 millió forint

Bonbonniere fedéllel (Zsolnay) – 400 ezer forint

Kávéscsésze aljjal (Zsolnay) – 900 ezer forint

Fütyülő (Zsolnay) – 700 ezer forint

Levélnehezék – 1,1 millió forint

Szarkofág Római – 1 millió forint

„A nemzetközi gyakorlatban is bevett szokás, hogy a múzeumok műtárgyakat adnak kölcsön a közintézményeknek” – válaszolta a HVG érdeklődésére a Sándor-palota. „Ezt a Magyarországon is bevett és jogilag szabályozott gyakorlatot, nemzeti hagyományt követte mindegyik köztársasági elnök. Ebbe beletartozik az is, hogy kiállítások esetén – igény szerint meghatározott időtartamra – a műtárgyak visszakerülnek a múzeumokhoz, illetve a gyűjtemények kezelőihez” – fogalmaztak. A műtárgyakat, műalkotásokat – mint a magyar nemzet kultúrájának egy-egy fontos részletét – büszkén mutatjuk meg a Sándor-palotába érkező külföldi államfőknek, kormányfőknek, diplomatáknak, illetve a delegációik tagjainak – tették hozzá. Megjegyezték, hogy regisztráció után bárki láthatja a műalkotásokat, bizonyos időpontokban ugyanis vezetett túrákat szerveznek oda.