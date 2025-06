Válság nem számít, a műtárgypiac rekordokat döntött

A műtárgypiac golyóálló, a háború és az infláció ellen a képek jelentik a gyógyírt. Ez bizonyosodott be ismét a májusi New York-i árveréseken. Miközben a mélységeket tesztelték a világ tőzsdéi, zuhantak a kriptovaluták, az emberek képeket vásároltak, minden képzeletet felülmúló étvággyal. Két hét tobzódás után két és félmilliárd dollár bevételt számoltak össze a New York-i művészeti árverések pénztárnokai.