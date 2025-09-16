Hadházy Ákos: Hűvösvölgyi luxusvillát vett Orbán Viktor lánya

Hűvösvölgy;luxusvilla;Guller Zoltán;Hadházy Ákos;Orbán Ráhel;Orbán Sára;

2025-09-16 11:52:00 CEST

A független országgyűlési képviselő szerint Orbán Sára Guller Zoltántól, a Magyar Turisztikai Ügynökség volt, a Szerencsejáték Zrt. jelenlegi vezérigazgatójától vette meg a félmilliárd forintra becsülhető ingatlant.

Guller Zoltántól vett egy hatalmas hűvösvölgyi luxusvillát Orbán Sára, a miniszterelnök lánya – közölte Hadházy Ákos kedd reggel a Facebook-oldalán.

A tulajdoni lap alapján az adásvétel még 2022-ben történt, és Orbán Sára férjével, Szikora Tamással közösen vásárolta meg az ingatlant. A független országgyűlési képviselő posztjában azt írta, a villa egy 2000 négyzetméteres hűvösvölgyi telken áll, az épület körülbelül 200 négyzetméteres lehet, és „a kocsibeállót pont olyan bazalt kockakővel burkolták, mint Hatvanpusztán”.

Hadházy Ákos azt közölte, hogy egy ilyen ingatlan a hirdetések alapján 400–500 millió forintba is kerülhet. Az ellenzéki politikus szerint felvetődik a kérdés, miből tellett a miniszterelnök lányának luxusvillára, mivel szerinte a cégéből ennek a pénznek a töredéke sem jönne össze.

„Az Art Related Solutions Kft elvileg műkincskereskedelemben utazik, az első két évben semmi bevétele nem volt, aztán két éve csináltak 400 milliós, aztán meg egy 100 milliós bevételt – de a nyereség mindkét évben csak tízmilliós nagyságrend maradt” – írta a politikus. Hozzátette, a villát éppen attól a Guller Zoltántól vették, aki 2016-tól 2022-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója volt, majd ezt követően annak igazgatósági elnöki posztját töltötte be.

Guller Zoltán – akire a képviselő posztjában Orbán Ráhel bizalmasaként hivatkozik – egyébként 2025 márciusától a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Orbán Sárának nem kell az Otthon Start és a luxusvilláját egy állami százmilliárdok felett rendelkező NER-figurától vette. Ha tízmillióval olcsóbban a piaci árnál, az tízmilliós korrupcióval. Ha több százmillióval olcsóbban, az több százmilliós korrupció” – tette hozzá az ellenzéki politikus.