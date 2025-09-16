A független országgyűlési képviselő szerint Orbán Sára Guller Zoltántól, a Magyar Turisztikai Ügynökség volt, a Szerencsejáték Zrt. jelenlegi vezérigazgatójától vette meg a félmilliárd forintra becsülhető ingatlant.
A nyár hagyományosan a nagy villamospálya-felújítások ideje. Most nem az lesz – tudta meg lapunk.
Keddre virradó éjjel kiégett egy volt étterem Budapest II. kerületében, a Hűvösvölgyi úton.
Mától várhatóan augusztus végéig nem járnak villamosok a Hűvösvölgybe támfalépítés és vágányfelújítás miatt.
Május végétől várhatóan a nyár végéig az északi szakaszon nem közlekedik Budapesten az 56-os, az 56A és 59B jelű, valamint a 61-es villamos - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.
Gyanús csomagot találtak hétfő reggel a II. kerületben. Helyszíni információk szerint a koffert egy villanypóznához erősítették a Hűvösvölgyi úton. Sok rendőr érkezett, ők vágták el a láncot - írja a 24.hu.