Gazdátlan bőrönd miatt riadalom a reggeli csúcsban

Gyanús csomagot találtak hétfő reggel a II. kerületben. Helyszíni információk szerint a koffert egy villanypóznához erősítették a Hűvösvölgyi úton. Sok rendőr érkezett, ők vágták el a láncot - írja a 24.hu.