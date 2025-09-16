Dobrev Klára: Felemelem a fejem és megyek tovább

Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;Direkt36;

2025-09-16 15:13:00 CEST

A Demokratikus Koalíció elnöke a Direkt36 kedden megjelent tényfeltáró cikkére reagált.

Élesen bírálta a Demokratikus Koalíció (DK) belső viszonyairól szóló, kedden megjelent tényfeltáró cikket az ellenzéki párt EP-képviselője és elnöke.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a Direkt36 részletekbe menően mutatta be, mi vezetett Gyurcsány Ferenc pártelnök 2025. május 8-i lemondásához és kivonulásához a közéletből. Erről szóló Facebook-posztjában Dobrev Klára hangsúlyozza, politikai döntéseiért felelősséget vállal, hozzászokott a hazugságokhoz és támadásokhoz. „Amikor már nem tudnak egy nőt a teljesítménye alapján támadni, akkor húzzák elő a frizuráját, a kilóit, az öltözködését és a magánéletét” – fájlalta.

Szerinte most is hasonló történik, hiszen a Direkt36 nem a munkájáról vagy döntéseiről írt, hanem magánéletének „legmélyebb részét” célozta meg. „Büszkeségemet és az erőmet nem fogják tudni elvenni, mert én végig tisztességes maradtam a magánéletemben és a politikában is. Soha, senki bizalmát nem árultam el. Bátran állok a gyerekeim, a családom és a közösségem elé, mert nincs mit rejtegetnem. Azt teszem, amit a legtöbb nő tesz ebben a helyzetben: felemelem a fejem, és megyek tovább” – fogalmazott Dobrev Klára. Hozzátette, nem adja fel, mert amit most vele tesznek, azt más nők a mindennapokban élik át.

Az ellenzéki politikus bejegyzésében nem vitatta a Direkt36 állításait, és jogi lépéseket sem helyezett kilátásba. Több forrásra támaszkodó cikkéhez – amelynek Dobrev Klára eleve csak a mellékszereplője, sokkal inkább Gyurcsány Ferencről döntéseiről szól – az oknyomozó portál portál kért, de nem kapott érdemi reakciót a Demokratikus Koalíciótól.