Lerombolták Alekszej Navalnij emlékhelyét az Andrássy úton

2025-09-16 14:55:00 CEST

Az elkövetők ismeretlenek, rendőrségi feljelentés született, a helyszínre jövő szerdára tüntetést hirdettek.

Ledózerolták az orosz nagykövetséggel szemben található Navalnij-emlékhelyet, kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti Alekszej Navalnij-emlékhelyen csak pár növény maradt, a virágokat, mécseseket és fotókat eltüntették – írja a 444. Egyelőre nem tudni, hogy kik rombolták le, tüntették el az emlékhelyet, amelyet 2024. február 16-án, Navalnij halálának napján hoztak létre civilek Terézvárosban az Andrássy út és a Bajza utca kereszteződésében.

– Navalnij tisztelői rendszeresen összegyűltek a helyszínen, hogy tiltakozzanak Vlagyimir Putyin rezsimje ellen, és megemlékezzenek a rendszer bebörtönzött áldozataira – idézte fel a portál. Mint írták, Magyar Fruzsina dramaturg, Mécs Imre özvegye tüntetést hirdetett a helyszínre. A szeptember 24-ei esemény oldalán az áll, hogy tiltakoznak a Navalnij emlékhely ledózerolása ellen, követelik az eredeti állapot visszaállítását.

– Mindent eltüntettek onnan, csupán a fotón látható növényeket hagyták ott, mindent, ami tartalmilag fontos volt, elvitték. Rendszeresen gyűltünk itt össze, emlékeztünk a putyini diktatúra meggyilkolt és bebörtönzött áldozataira, és tiltakoztunk az embertelen hatalom ellen. Folyamatban van a Navalnij emlékhely hivatalossá tétele és indítványoztuk a Bajza utcai megállótól induló bicikli illetve gyalogos út elnevezését Navalnijról – tették hozzá a szervezők. Magyar Fruzsina külön Facebook-posztban közölte, hogy online feljelentést is tett a VI. kerületi rendőrkapitányságnak címezve.