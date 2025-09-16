Soproni Tamás: Terézváros nem adja a pénzét az államnak, inkább államkötvényt vásárol

közpénz;bankszámla;Magyar Államkincstár;megtakarítások;Terézvárosi Önkormányzat;Soproni Tamás;

2025-09-16 16:26:00 CEST

A fővárosi VI. kerület momentumos polgármestere szerint megtalálták az egyetlen kiskaput a tavasszal elfogadott salátatörvényben, és ahelyett, hogy az államháztartás hiányát tömködnék be az itt élők pénzéből, inkább számukra kamatoztatják azt.

Az állam helyett Terézváros működését finanszírozzuk, azaz nem adjuk át a kerület pénzét az államnak, hanem kötvényt vásárolunk belőle, amit a terézvárosiak javára kamatoztatunk. Nem is dönthettünk másként a mai rendkívüli ülésünkön, hiszen képviselőtársaimmal Terézváros fejlesztésére, és nem az állami feladatok finanszírozására esküdtünk fel, az mások dolga lenne – fogalmazott Facebook-oldalán a VI. kerületi képviselő-testület keddi döntése után. Mint ismertette a kormányon lévők azt foglalták jogszabályba, hogy október 1. után az önkormányzatoknak a költségvetési kiadási összegük 5 százalékát meghaladó pénzeszközeiket banki számláik helyett az államkincstárnál kell elhelyezni.

Ahogy korábban arról lapunk is beszámolt, az ügyben alkotmányos aggályok is felvetődtek, és Karácsony Gergely főpolgármester szerint is ellentétes az alaptörvénnyel, hogy csak az állam tarthatná magánál az önkormányzatok megtakarításait. Az elképzeléseknek megfelelően 2025. október 1-jétől a megyei jogú városok önkormányzatai, a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok lépnek be a rendszerbe (a városi önkormányzatok 2027-től, a községi önkormányzatok pedig 2028-tól).

– A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy saját számláinkon összességében közel 1 milliárd forint maradhat, a további szabad pénzeszközt a Magyar Államkincstárnál vezetett úgynevezett „többletnyilvántartó” számlára kell utalnunk. Ez a rengeteg kormányzati elvonás, szolidaritási adó után újabb veszteség lenne, mert a kincstárnál állomásozó önkormányzati pénzek semmilyen módon nem kamatoznak. Nekünk ez átlagosan évi 1 milliárd forint bevételkiesést jelentene kapásból. A másik baj az, hogy nem a mi számlánkon állna a pénz, arra meg már láttunk példát, hogyan einstandol a kormány magán vagy önkormányzati vagyont akár egy éjszakai jogszabálymódosítással – tette hozzá Terézváros polgármestere

Soproni Tamás szerint a kormányzati lépés egyértelműen azt szolgálja, hogy rövid távú célokért ideig-óráig leplezze az állami költségvetés hatalmas hiányát az önkormányzatok pénzével. – A terézvárosiak kárára ehhez nem asszisztálunk, és az egyetlen kibúvót kihasználva 3,5 milliárd forintból államkötvényt vásárolva nem adjuk a pénzünket. Így legalább valamennyi kamathoz hozzájutunk, és biztonságban tudhatjuk mindazt, amit felelős gazdálkodással ez a kerület eddig elért – szögezte le a polgármester. Meglehet lépése lavinát indíthat el, és nem csak Budapesten.