Soproni Tamás: Terézváros nem adja a pénzét az államnak, inkább államkötvényt vásárol

A fővárosi VI. kerület momentumos polgármestere szerint megtalálták az egyetlen kiskaput a tavasszal elfogadott salátatörvényben, és ahelyett, hogy az államháztartás hiányát tömködnék be az itt élők pénzéből, inkább számukra kamatoztatják azt.