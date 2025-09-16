A fővárosi VI. kerület momentumos polgármestere szerint megtalálták az egyetlen kiskaput a tavasszal elfogadott salátatörvényben, és ahelyett, hogy az államháztartás hiányát tömködnék be az itt élők pénzéből, inkább számukra kamatoztatják azt.
Terézváros önkormányzata is benevez a Nyugati pályaudvar mögötti értékes fejlesztési területért folyó versenybe. Saját pénzből hozná létre azt a parkot, amelyik korábban Lázár Jánosnak is a szívügye volt.
A drogügybe keveredett, korábban aktív közéleti szereplő VI. kerületi lakóként posztjában osztotta meg dilemmáját a betiltás és az engedélyezés között, és végül a semmire jutott.
A súlyos balesetnek másfél év elteltével sincs gyanúsítottja, miközben az elkészült luxuslakásokat már piacra dobták.
A VI. kerületi önkormányzat ellenzéki polgármestere szerint az öt pedagógus az egész országnak példát mutatott szakmai becsületből, gyerekek iránti felelősségvállalásból és erkölcsi tartásból.
A rendőrség még keresi a tolvajt, a lakosság segítségét kérik.
Turisták számára angol nyelven is elérhetők az információk.
Az átlagos fogyasztású családok költségeinek is a durva megemelkedésére számít az önkormányzat.
Bálint György még saját önkormányzatát is meg akarta károsítani, azonban a bíróság közbelépett.
A VI. kerületi önkormányzatnak elege lett az utcán szétszórt, balesetveszélyes rollerekből, amikből a terézvárosiak semmilyen hasznot nem láttak.
Tízmillió forinttal járult hozzá a terézvárosi önkormányzat a januári, veronai buszbaleset érintettjeinek javára a Thália Színházban hétfőn megtartott jótékonysági est bevételéhez.
Terézváros önkormányzata cserelakások felajánlásával, segélyekkel és élelmiszer csomagokkal, továbbá a családsegítő szolgálat közreműködésével és végül egy tatárszentgyörgyi családi ház megvásárlásával és bérbeadásával próbált segíteni a közelmúltban elhunyt Hüvelyes Lajosnak – tájékoztatták szerkesztőségünket levélben a VI. kerületi polgármesteri hivatal munkatársai.
Terézváros önkormányzatának vezetése – miután tudomására jutott, hogy a kerületben gyermekorvosi praxist kapott B. Krisztián azonos azzal a sajtóban megjelenő férfival, akit a volt szeretője elleni bestiális támadással vádoltak – nem tartotta, és továbbra sem tartja elképzelhetőnek, hogy az orvos Terézvárosban praktizáljon.
Egy éve égett le a Kodály köröndi palota tetőszerkezete, azóta megtörtént a romok eltakarítása, és egy védőtető is felépült, amely átmenetileg védi az épület megmaradt részeit a további gyors leromlástól.
Sikerült megállapodniuk a nyáron leégett Kodály köröndi épület lakóinak a Terézvárosi Önkormányzattal a napokban tartott lakossági gyűlésen. Így hamarosan felépülhet az ideiglenes védőtető. A rekonstrukciós munkák még váratnak magukra, továbbra is az életveszély-elhárítási munkák zajlanak.
Ma este közgyűlést tart a Terézvárosi Önkormányzat, amelyen végre döntés születhet a nyáron leégett, budapesti Kodály köröndön álló palota ideiglenes tetőjének ügyében. A július közepén megrongálódott, műemlékvédelem alatt álló épület ugyanis még mindig tető nélkül áll, és hiába a folyamatos rekonstrukciós munka, a legutóbbi heves esőzések hatására a már a földszintig áznak a lakások.