Videón, ahogy igazi rendőrök fognak el egy álrendőrt a budapesti metróban

szabálysértés;egyenruha;álrendőr;

2025-09-16 15:45:00 CEST

Egy szemfülés gimnazista vette észre, hogy a férfi jelvényén nincs azonosítószám.

Jogosulatlan címhasználat szabálysértés elkövetése miatt 104 ezer forintos bírsággal sújtotta a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt a férfit, aki rendőri egyenruhában utazott a hármas metrón – közölte keddi Facebook-posztjában a Rendészeti Államtitkárság.

A 42 éves férfi ruházata szinte teljesen megegyezett az igazi egyenruhával, az egyetlen különbség az volt, hogy az azonosítószám helyén a Police felirat szerepelt. Ez keltette fel egy 16 éves füzesgyarmati középiskolás figyelmét, aki észrevételeit jelezte a hatóságoknak.

A férfi magyarázata szerint barátnője budaörsi lakásán forgatás zajlott, innen lépett ki jelmezében az utcára, és ebben indult hazafelé a Békés vármegyei Körösladányba. Elmondása alapján az egyenruhát harmincezer forintért vásárolta egy nyugalmazott rendőrtől, korábban nyilvánosan nem viselte, és a jövőben sem fogja, mivel a ruházatot a hatóság elkobozta tőle.