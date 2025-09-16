Kihallgatják a bátonyterenyei önkormányzati dolgozókat a 2024-es választással összefüggésben

nyomozás;hűtlen kezelés gyanúja;Bátonyterenye;

2025-09-16 15:55:00 CEST

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy történt-e bűncselekmény, amikor a korábbi polgármester közpénzen németországi Fradi-meccsre vitte családtagjait és ismerőseit.

Több önkormányzati dolgozót hallgatott ki a rendőrség a 2024. júniusi választással összefüggésben Bátonyterenyén – írja a Telex.

A portál értesülései szerint a Nógrád vármegyei település hivatalának munkatársait a választási kampányhoz kapcsolódó pénzügyi támogatások hátteréről kérdezték. A vizsgálat középpontjába egy Budapesten bejegyzett, papíron tanácsadói tevékenységet végző cég került, amely 2024 előtt szerződéses kapcsolatban állt az önkormányzattal. Kérdéses azonban, hogy a megállapodás keretében történt-e tényleges szolgáltatásnyújtás.

Orosz István polgármester a Telexnek nyilatkozva megerősítette, hogy valóban sor került a hivatal dolgozóinak meghallgatására. Úgy tudja, a nyomozók a legutóbbi önkormányzati választással kapcsolatban tettek fel kérdéseket, de elmondása szerint ennél bővebb információval ő sem rendelkezik.

A 2024. júniusi választáson Bátonyterenyén Orosz István győzött a hivatalban lévő Nagy-Majdon Józseffel szemben, aki korábban azért került a figyelem középpontjába, mert polgármesterként önkormányzati források terhére vitte barátait és családtagjait Németországba, a Ferencváros és a Bayer Leverkusen közötti mérkőzésre. Az utazáshoz a szomszédos Mátranovák kisbuszát bérelte, amelynek költségeit – a bérleti díjat, az üzemanyagot és az autópálya-használati díjat – a város kasszájából fedezték. Ezzel az esettel összefüggésben is büntetőeljárás indult.

A bátonyterenyei önkormányzat működésével kapcsolatban a választásokat követően több névtelen bejelentés érkezett a hivatal belső visszaélés-bejelentő rendszerén keresztül. Ezek közül néhány esetben Orosz István polgármester hivatalos feljelentést is tett.

A KözTér Média augusztus végén számolt be arról, hogy a Heves vármegyei Rendőr-főkapitányság augusztus 7-én kelt határozata alapján hűtlen kezelés vétségének gyanúja miatt indult nyomozás Bátonyterenyén. A közösségi médiában is közzétett rendőrségi dokumentum szerint már kisebb mértékű vagyoni hátrány gyanúja is elegendő indokot szolgáltatott az eljárás megindításához. A határozat indoklása kiemeli: a KözTér Média közérdekű adatigénylése során derült ki, hogy a 2021 és 2024 közötti időszak üzemanyag-felhasználási adatai hiányosak, több számla nem volt elérhető, az iratok között ellentmondások voltak, és felmerült annak lehetősége is, hogy a hivatal forrásait nem a jogszabályoknak megfelelően használták fel.

A portál kereste a rendőrséget is, választ azonban nem kaptak.