Meggyes: nem bújok a mentelmi jog mögé

"Nem bújok a mentelmi jogom mögé, kérem, hogy azt függessze fel az Országgyűlés, így módomban áll a hatóságok előtt is elmondani, hogy nem követtem el bűncselekményt, de még csak semmi, etikailag kifogásolhatót sem" - mondta a Népszavának Meggyes Tamás. Esztergom volt fideszes polgármestere hozzátette: biztos abban, hogy őt is meggyanúsítja az ügyészség, de abban is biztos, hogy ezt nem követte el, az ügy pedig "politikai indíttatású".