Számháború

2025-09-17 06:00:00 CEST

Egyre pontosabban látszik, hogy milyen hatása van az Otthon Start programnak a lakáspiacra – már amennyiben ez egyáltalán igazi kérdés volt. A szeptembertől igényelhető olcsó és fix hitel bejelentésének hírére elsőként azok léptek, akik tudták, hogy nem lesznek jogosultak a kölcsönre, azaz nem tudnak élni a kamattámogatás lehetőségével. Ők – joggal – tartottak attól, hogy gyorsan megugranak majd az árak, ezért inkább előre menekültek és már a nyáron bevásároltak. A leggyorsabbak a befektetők voltak, akik készpénzért vásároltak, és ők sem voltak kevesen. Legtöbben persze azok voltak, akik biztosra vették a lakásvásárlási támogatás áremelő hatását. És nem tévedtek.

Budapesten 21,3 százalékkal drágultak a lakások tavaly augusztustól idén augusztusig, országosan „csak” 14,7 százalékos éves áremelkedésről számolt be a piacvezető ingatlan hirdetési portál. A drágulásban egyelőre nagyobb ludas az év elején kulminált állampapír hozamos roham, de várjuk ki a végét, lássuk a szeptemberi lakásárindexet előbb. Sokat sejtető, hogy a hitelprogram startja utáni első héten ötezer hiteligénylést nyújtottak be, csaknem annyit, mint máskor egy egész hónap alatt. A lefoglalózott lakások és házak összetételéről egyelőre nem tudni biztosat, de már régóta mindig alulról drágul a piac, a legkeresettebbek az egy-másfél szobás lakások. És a panelek, amelyek ára már az első negyedévben 29 százalékot nőtt éves alapon, már szinte mindegyik budapesti lakótelepen átlépve a milliós négyzetméterárat.

Az árplafonnal meghirdetett program kapcsán a csökkenő átlag­árakkal remekül be lehet nevezni a számháborúba, de az ok elég profán: a kínálatba ugyanis sok felújítandó lakás is bekerült, ami átmenetileg szépíti a statisztikát. És azok is igazítottak az árakon, akik csak kicsit lógtak túl a támogatás határán. Az átlagárak azonban igenis emelkednek. Kérdés, hogy az árplafon meddig bírja Budapesten, ahol könnyen meglehet, hogy sok helyen hamarosan már csak a panelek, vagy azok sem férnek be alá.