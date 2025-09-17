Orbánéknak már az ázsiai hitel sem drága, hamarosan 64 milliárd landol az államkasszában

Bár a kabinetnek még a tavalyi költései egy részével sem sikerült rendesen elszámolnia, Varga Mihály pénzügyminiszter megállapodást kötött az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankkal. A pénzintézet a világon először nekünk nyújthat támogatást az ázsiai régión kívül, az viszont eddig nem derült ki, hogy milyen áron.