A kormánydöntésről maga Orbán Viktor számolt be a Facebookon, de részleteket nem közölt. A 2025-ös költségvetés már összeomlott, a jövő évi sincs rendben.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közzétette a július 1-jétől induló program új szabályait.
Kedvező változás, hogy a kabinet nem tesz különbséget az új és a használt lakások vásárlása között
Az Orbán-/kormány és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter miniszter által extraprofitadóknak titulált különadók egy kisebb része akár örökre is fennmaradhat – derült ki a miniszter mai tájékoztatóján.
Bár a kabinetnek még a tavalyi költései egy részével sem sikerült rendesen elszámolnia, Varga Mihály pénzügyminiszter megállapodást kötött az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankkal. A pénzintézet a világon először nekünk nyújthat támogatást az ázsiai régión kívül, az viszont eddig nem derült ki, hogy milyen áron.
Matolcsynak le kell állítania a lakáshitel panamát és tisztáznia kell magát Polt Péternek is! - teszi hozzá a címben idézett felszólításhoz a párt közleménye.