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Churchill szerint „ha egy ember 30 éves kor alatt nem liberális, akkor nincs szíve, ha viszont 30 fölött nem konzervatív, akkor nincs esze”. Kellett volna javasolnia valamit 60 év utánra is, mert hosszabb ideje úgy érzem, nem szívesen vallanám magam egyetlen politikai irányzat követőjének sem.