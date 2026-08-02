Churchill szerint „ha egy ember 30 éves kor alatt nem liberális, akkor nincs szíve, ha viszont 30 fölött nem konzervatív, akkor nincs esze”. Kellett volna javasolnia valamit 60 év utánra is, mert hosszabb ideje úgy érzem, nem szívesen vallanám magam egyetlen politikai irányzat követőjének sem.
Magyarország jelenlegi helyzetében nincs sok értelme a bal-jobb ideológiai vitának, mert gátolja a közéleti cselekvést - jelentette ki a Népszava Bal-jobb-bal podcastjében Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója. Az adás másik vendége, Stumpf András, a Válasz Online újságíró-szerkesztője szintén a társadalmi problémák, érdekek megfogalmazását, és következetes képviseletét tartja most fontosnak.
A jobboldaliság, a konzervativizmus szellemiségéről, alapvető értékrendjéről keveset beszélünk. A baloldalon mindenképpen, de nem csak ott. A magyarok többsége jobboldaliként azonosítja magát, de gyakori, ha rákérdezünk, mit ért ezalatt, csupán a hazafiságot, a vallást, a kommunizmus elutasítását említi. Pedig nem ezek a meghatározó értékek.