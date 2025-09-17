Kórházba került Jair Bolsonaro volt brazil elnök

kórház;Brazília;Jair Bolsonaro;

2025-09-17 07:21:00 CEST

A 70 éves exállamfőt súlyos csuklásroham, hányás és alacsony vérnyomás miatt szállították kórházba, napokkal azután, hogy puccskísérlet miatt 27 év börtönre ítélték.

Jair Bolsonaro brazil exelnököt kedden kórházba szállították, miután rosszul érezte magát – közölte legidősebb fia, Flávio Bolsonaro szenátor az X-en.

Fia szerint súlyos csuklásrohammal, hányással és alacsony vérnyomással küzdött. Arra a kérte a követőit, hogy imádkozzanak édesapjáért, hogy „ne legyen semmi komoly”. Michelle Bolsonaro volt first lady eközben azt közölte, hogy férje néhány vizsgálaton esett át, és jelenleg intravénás gyógyszeres kezelés alatt áll. „Minden rendben lesz!” – írta az Instagram-oldalán.

A szélsőjobboldali politikus korábban már kórházba került hét évvel ezelőtt, miután a választási kampány során megkéselték. A CNN beszámolója szerint Bolsonaro egyébként múlt vasárnap is megjárta a kórházat – akkor egy sor vizsgálaton esett át, és egy beavatkozáson is, amely során bőrléziókat távolítottak el. Fia szerint Bolsonarót a brazíliai otthonát őrző büntetés-végrehajtási rendőrök kísérték a kórházba.

A kórházba szállításra kevesebb mint egy héttel azután kerül sor, hogy katonai puccskísérlet megszervezése miatt 27 év és 3 hónap börtönre ítélte az öttagú brazil legfelsőbb bíróság (STF) Jair Bolsonaro volt elnököt, de a 70 éves exállamfő mellett több magas rangú katonai tisztviselő is rácsok mögé kerül. Bolsonaro, aki mindvégig tagadta az ellene felhozott vádat, fellebbez az ítélet ellen, jelenleg házi őrizetben van Brazíliavárosban.

Még februárban emelt hivatalosan vádat Paulo Gonet főügyész Jair Bolsonaro ellen. A volt államfőt gyilkossági kísérlettel is vádolták: állítólag a 2022-es választási kampány alatt a szélsőjobboldali vezető már előre látta, hogy alul fog maradni Luiz Inácio Lula da Silvával szemben, ezért felmerült, hogy alelnökével együtt meggyilkoltatja vetélytársát. Célpontjában volt a vádirat szerint Alexandre de Moraes bíró is.

A mostani ítéletben azonban a gyilkossági kísérlet mint vádpont külön nem szerepelt. A közjavak megrongálása viszont igen: a választási veresége után támogatói megrongáltak több állami hivatali épületet Brazíliavárosban, kísértetiesen hasonló módon mint a trumpisták a Capitolium épületét 2021-ben.