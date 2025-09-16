Halálbüntetést kér az ügyészség Charlie Kirk feltételezett gyilkosára

gyilkosság;Egyesült Államok;halálbüntetés;Charlie Kirk;

2025-09-16 21:26:00 CEST

Jeffrey Gray hangsúlyozta, a döntést kizárólag a bizonyítékok, a körülmények és a bűncselekmény súlyának mérlegelésével hozta meg.

Halálbüntetés kiszabását indítványozza az amerikai vádhatóság Charlie Kirk feltételezett gyilkosára – írja a Reuters.

A hír alig néhány órával azelőtt érkezett, hogy a férfi először bíróság elé állt volna. Utah megye vezető ügyésze sajtótájékoztatón közölte: a 22 éves Tyler Robinson ellen hét pontban emeltek vádat, köztük minősített emberölés, az igazságszolgáltatás akadályozása bizonyítékok eltüntetésével, valamint tanú befolyásolása. Ez utóbbi alapja, hogy a gyanúsított a lakótársát arra kérte, törölje a terhelő üzeneteit. Jeffrey Gray hangsúlyozta, a halálbüntetés indítványozásáról szóló döntést kizárólag a bizonyítékok, a körülmények és a bűncselekmény súlyának mérlegelésével hozta meg.

A bírósági iratok szerint a lövöldözés után Robinson a lakótársának – akit Utah kormányzója, Spencer Cox korábban élettársként vagy partnerként említett – bevallotta, hogy Kirket azért ölte meg, mert elege lett az influenszer által keltett gyűlöletből, és úgy vélte: „van olyan gyűlölet, amit nem lehet kibeszélni.” A dokumentumok szerint a támadást több mint egy hete tervezte. A gyilkossághoz használt fegyveren talált DNS-minta szintén Robinsontól származott. Az ügyészség súlyosbító körülményként értékelte, hogy a tett politikai indíttatásból történt, és hogy a tettes tudta: gyermekek is szemtanúi lesznek. Utah állam jogszabályai értelmében halálbüntetés kiszabására kizárólag minősített emberölés esetén van lehetőség.

A vádlott, aki egy állami műszaki főiskolán harmadéves villanyszerelő-tanuló volt, a lövöldözést követően elmenekült. Csütörtökön adta fel magát a hatóságoknak, miután egy családi barát találkozott vele és szüleivel, és rábeszélte, hogy önként jelentkezzen.

Charlie Kirk, ismert konzervatív-jobboldali aktivista és influenszer múlt héten lett gyilkosság áldozata, amikor az Utah Valley Egyetem campusán, Orem városában egy tetőről rálőttek, miközben több ezer fős rendezvényen tartott előadást. A lövedék a nyakán találta el, és a kórházba szállítását követően életét vesztette.