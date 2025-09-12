Büntetőintézkedésekkel fenyeget az amerikai külügy, amiért 27 év börtönre ítélték Jair Bolsonarót

Egyesült Államok;Brazília;Marco Rubio;Jair Bolsonaro;

2025-09-12 11:22:00 CEST

Az ítélet még csak elsőfokú, de Washington már most beavatkozna a brazil belügyekbe.

A brazil belügyekbe való nyílt beavatkozást helyezett kilátásba Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amiért a brazil legfelsőbb bíróság 27 éves és három hónapos börtönbüntetésre ítélte a volt populista elnököt, Jair Bolsonarót puccskísérletért.

Mint lapunk is beszámolt róla, az ítélet egyelőre nem jogerős, a volt államfő fellebbezhet, amit valószínűleg meg is fog tenni, mivel minden vádpontot tagad. Jair Bolsonaro jelenleg házi őrizetben van Brazíliavárosban. Az ügyet vizsgáló testület öt bírója közül négy bűnösnek találta az öt vádpontban, Bolsonaro ezzel az első olyan volt brazil elnök, akit puccskísérlet miatt ítéltek el.

A vádpontok egyike puccskísérlet a 2022-es elnökválasztási verseny elvesztését követően a vetélytárs, Luiz Inácio Lula da Silva ellen egy olyan összeesküvésben, amelynek részeként Lula, továbbá Geraldo Alckmint, Brazília megválasztott alelnöke és Alexandre de Morais, a legfelsőbb bíróság egyik tagjának a meggyilkolását is tervezték. A vádpontok között szerepelt továbbá részvétel fegyveres bűnszervezetben, a demokratikus jogállamiság erőszakos eltörlésére tett kísérlet, erőszakos károkozás és műemlékvédelem alatt álló örökség megrongálása. Jair Bolsonaro vádlott társait szintén elítélték a puccskísérletben való szerepük miatt.

Miután Jair Bolsonaro a Trump-adminisztráció támogatását élvezi, Marco Rubio amerikai külügyminiszter már kilátásba is helyezte, hogy megtorló intézkedések jöhetnek a bíróság döntése miatt. Az X-en közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Az emberi jogokat sértő, Alexandre de Moraes politikai üldözése folytatódik, mivel ő és a brazil legfelsőbb bíróság más tagjai igazságtalanul bebörtönözték Jair Bolsonaro volt elnököt.” Hozzátette, „az Egyesült Államok ennek megfelelően fog reagálni erre a boszorkányüldözésre.”

Alexandre de Moraes brazil legfelsőbb bírósági bíró ellen korábban az amerikai pénzügyminisztérium már szankciókat is bevezetett. A Trump-adminisztráció lépését akkor széles körben bírálták, mondván, az súlyos megsértése a brazil szuverenitásnak.