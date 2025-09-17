Fidesz;Orbán Viktor;Fidesz-KDNP;Balatonfüred;kihelyezett frakcióülés;

A Fidesz és a KDNP kihelyezett frakcióülése Balatonfüreden 2025. február 18-án.

Kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz Balatonfüreden, Orbán Viktor zárt körben is beszélni akar az övéivel

A helyszín ugyanaz, mint a tavaszi parlamenti ülésszak előtt. A tanácskozás szerdán és csütörtökön lesz, Orbán Viktor zárt ajtók mögött adhat útba igazítást a kormánypárti politikusoknak. 

Ismét Balatonfüreden tartják a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülését. Most szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tanácskoznak a kormánypártok képviselői, ahol áttekintik az őszi parlamenti ülésszak kezdete előtt a következő időszak feladatait és kiívásait – értesült a Magyar Nemzet. 

A kormánypárti lap azt írja, az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben ad tájékoztatást, a frakcióülésen született döntésekről pedig Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek.

A Fidesz-KDNP legutóbb a tavaszi ülésszak kezdete előtti héten, február 18-19-én tartott kihelyezett frakcióülést, ugyancsak Balatonfüreden. Orbán Viktor ezeken mindig zárt ajtók mögött, a nyilvánosság kizárásával ad politikai helyzetértékelést és stratégiai iránymutatást a kormánypárti képviselőnek. 

A szeptember 7-i kötcsei találkozón Orbán Viktor most először nem zárt körben szólalt fel Magyar Péter nagygyűlése miatt. 

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke szerint ez egy újabb egyértelmű bizonyítéka az Orbán-kormány által rendre tagadott pedagógushiánynak.