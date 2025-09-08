Kötcse győztese Magyar Péter, Orbán inkább megfáradt külpolitikai szakértőként mutatkozott be

Fidesz;elemzés;Kötcse;nemzeti konzultáció;Horn Gábor;adóprogram;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;Tisza-adó;

2025-09-08

Milliárdokból indulhat el a „Tisza-adó konzultáció”, ami feltehetően nem a valóságot tükrözi majd.

– Mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek, vagyis bármi áron, de győzni kell. Ez volt Orbán üzenete, ami azt jelenti, hogy minden eszközt lehet használni, minden megengedett, akár a csalás is. Beleértve a most bejelentett nemzeti konzultációt, amit a saját hazugságukról indítanak. Tehát egy olyan adórendszerről, amit a Tiszának tulajdonítanak, de ők találtak ki, és terjesztenek. Mindezt közpénzből. Egy normális rendszerben ezt jelenteni lehetne a Nemzeti Választási Irodának, de mi nem abban élünk – mondta lapunknak Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke Orbán Viktor kötcsei beszédének azon részével kapcsolatban, ahol az úgynevezett „Tisza-adóról” beszélt.

Itt érdemes felidézni, hogy a kormányközeli Indexen egy kinyomtatott lapra hivatkozva korábban arról írtak, hogy sávosan, de adót emelne a Tisza. Magyar Péter ezt nemcsak, hogy tagadta, de bejelentette adóprogramját, ami a medián jövedelem alatt mérsékelné az SZJA-t, utána maradna a jelenlegi adókulcs (15 százalék), és csak óriási vagyon, 5 milliárd forint felett vezetne be vagyonadót. Kármán András, a párt frissen bemutatott szakértője azt is elárulta, a vényköteles gyógyszerek áfája nulla, a tűzifáé 27-ről öt százalékra mérséklődne.

Ami a konzultációt illeti, várhatóan drága is lesz, hiszen a 2024-es konzultációk például (szuverenitásvédelmi és gazdasági) 3,15 és 3,61 milliárdba kerültek. Ez az összeg pedig nem tartalmazta a kommunikációs költségeket, amivel a számla vége akár 10 milliárdra is rúghatott. (A 2022-es brüsszeli szankciók esetén például 9,8 milliárd volt a végösszeg, ami már mindent tartalmazott.)

Noha feltehetően ez a konzultáció elsősorban a Fidesz magszavazóit képes elérni, Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakértő szerint az mégis üdvözlendő, hogy egy választási kampányban szakpolitikáról zajlik a vita.

– Tavaly arról volt szó, hogy bele kell állni a szakpolitikai vitákba, de ez az irány a Takács-Kulja vita után elhalt, most mégis az adópolitika körül forog a közbeszéd, noha nem ezen az alpári, alacsony színvonalon kéne ennek történnie, de legalább beszélünk róla

– vélekedett. Bőhm Kornél hozzátette, a Fidesszel kapcsolatban sokaknak még friss a seb, amit a KATA kivezetése okozott, de más, számukra kedvezőtlen adópolitikával kapcsolatos emlékek is felidéződhetnek. Így pedig kérdéses, hogy ez mennyire lehet sikeres téma a részükről.

Ami a vasárnapi, kötcsei nap nyertesét illeti, mindkét szakértő egyértelműen Magyar Péter mellett tette le a voksát. Horn Gábor szerint a Tisza Párt elnöke olyat húzott, amit még egy ellenzéki politikus sem, hiszen egy újabb Fidesznek tulajdonított helyszínt „trollkodott meg”.

– Egyértelműen lehetett látni a két világ közti különbséget. Egyik oldalról egy zárt, rendőrökkel, kordonokkal biztosított rendezvényt láttunk, ahol a résztvevők sötét, olykor szirénával ellátott autókból szálltak ki. A másik oldalról pedig van egy férfi, aki kora reggel gyalog indult Balatonőszödtől Kötcsére, és menet közben egyre több ember sétált vele – állapította meg a politológus. Bőhm Kornél arra hívta fel a figyelmet,

hogy Magyar Péter húzása kényszerhelyzetbe hozta Orbán Viktort is, kénytelen volt nyilvánossá tenni a beszédet, amivel elvesztette eddigi karakterét a kötcsei piknik, és végső soron szintén az ellenzék vezetője jött ki jobban.

Nem csak a látvány, a két pártelnök beszéde is szöges ellentétben álltak egymással. Horn Gábor szerint míg Magyar Péter alapvetően egy jó hangulatú, lelkesítő szónoklatot tartott, addig a miniszterelnök szinte csak külpolitikai kérdésekkel foglalkozott. – Miközben egy nem működő Magyarországon élünk, arról egy szó sem esett, hogy mi lesz másként. Helyette egy zavaros, vérgőzös, tényeket gyakran mellőző külpolitikai elemzést kaptunk, körülbelül azon a szinten, ahogy Nógrádi György, vagy George Spöttle szokott beszélni. Egyébként sok újdonságot sem tartalmazott, leszámítva, hogy megfenyegette az embereket, amivel feladta azt a pozícióját, hogy sose ő legyen a kommunikáció legszélén – utalt Orbán Viktor beszédének végére, amikor azt mondta „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve és minden el lesz rendezve!”

Míg a miniszterelnök ismét kelet irányába hajbókolt, Magyar Péter épp ellenkezőleg, székesfehérvári beszéde után már másodszer foglalt egyértelműen állást a nyugat, azon belül is az Unió és a NATO mellett. Bőhm Kornél szerint noha ez kockázatos vállalásnak tűnik, mégis minden létező felmérés szerint ennek a két intézménynek többségi támogatottsága van Magyarországon.

– A NATO-hoz még a Fidesz táborból is egyfajta biztonságérzetet kapcsolnak. Azért jó tudni, ha egy négyzetcentit is megtámadnak az országunkból, akkor van, akit szerződés kötelez arra, hogy megvédjen minket

– mondta a kríziskommunikációs szakember. Horn Gábor is hasonló véleményen van, mint mondta, ha megkérdezik az embereket, hol szeretnének élni, senkinek nem Moszkva vagy Peking jut eszébe. Ami a kockázatot illeti, a politológus szerint Magyar Péternek létkérdés, hogy máshova pozícionálja magát külpolitikai kérdésekben, és az látszik, hogy ha ezt jól felépíti az ellenzék vezetője, akkor működhet a nyugati fordulat.