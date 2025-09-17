Ruszin-Szendi Romulusz: A Tisza Párt megtartja a határkerítést, nem küld magyar katonát Ukrajnába

migráció;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-09-17 14:00:00 CEST

A volt vezérkari főnök hazugságnak minősítette Orbán Viktor szavait, aki nem országát, hanem birodalmát vezeti, a magyar embereket pedig statisztának használja.

A miniszterelnököt bírálta egy szerdai bejegyzésében a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa. Ruszin-Szendi Romulusz felidézte Orbán Viktor kijelentését, miszerint „a haza nem eladó, a jövő nem feláldozható, a magyar emberek biztonsága nem alku tárgya”.





Véleménye szerint azonban a kormányfő ezzel szemben mindezeket már megtette.

Írásában úgy fogalmazott: „A haza? Már rég árukapcsolva: egy kicsit Putyinnak, egy kicsit Hszinek, némi bónusz Keletnek, amíg Nyugaton a kerülendő balfácánok listáján landolunk. Ez a magyar függetlenség: béklyók Moszkvától Pekingig. Aki így »nem eladja a hazát«, az csak azért teszi, mert már rég elzálogosította. A jövő? Már rég a múlt időbe került. Ott fekszik Hatvanpuszta árnyékában, a kastélyok parkettjén, a NER-jachtok napozófedélzetén, a privát jetek ablakán kitekintve. Infláció, eladósodás, korrupció – így néz ki, amikor valaki a gyerekeink jövőjét feláldozza, csak hogy a baráti kör ne szomjazzon. Ez nem nemzetépítés, hanem nemzetárverés.”

A biztonság kapcsán Ruszin-Szendi Romulusz hangsúlyozta: nem a határkerítés a mérce, hanem az, lesz-e orvos, aki ellát, busz és vonat, ami elvisz, iskola, ami tanít, és ország, amelyik megtartja a fiataljait. „Orbán Viktornak ez mind alku tárgya volt. És el is kelt – aprópénzért, hűségért, lojalitásért. Amikor a beteg ellátatlan marad, a tanár külföldre megy, a fiatal kivándorol, az nem biztonság, hanem csőd.”

A Magyar Honvédség korábbi parancsnoka kifogásolta a miniszterelnöknek azt az állítását is, hogy megvédi az embereket a migránsoktól. Úgy véli, mivel a migránsok nem akarnak Magyarországon maradni, ez a politika színtiszta színház, miközben „a függöny mögött a NER-es wellnessben” migránsok szolgálnak fel, és az akkumulátorgyárakban migránsok dolgoznak magyarok helyett. Egyúttal nyomatékosította: a Tisza Párt megtartja a határkerítést és nem küld katonákat az ukrajnai háborúba.

Bejegyzését így zárta: „Orbán Viktor minden szava hazugság. Aki így mérgezi a saját országát, annak a hatalom nem jutalom, hanem bűnjelek gyűjteménye. Az igazság az, hogy Orbán már nem Magyarországot vezeti, hanem a saját birodalmát – a magyar embereket pedig csak statisztának használja ebben a tragikomédiájában.”