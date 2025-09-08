Hadházy Ákos: Nagyon durva videóim vannak Hatvanpusztáról

Videó;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;Orbán-birtok;

2025-09-08 08:58:00 CEST

Már időzítette is őket a Facebookon, hogy felesleges legyen miattuk őt bántani.

Méregdrágán rendezték be azt a „tisztilakot” Hatvanpusztán, ahol Orbán Viktor családja kakik a birtokon tett látogatások akalmával

Hadházy Ákos újabb képeket tett közzé az épület négy évvel ezelőtti állapotáról. Közlése szerint a helyiségeket azóta „elképesztő” antik bútorokkal rendezték be. Azok szerint, akik a helyszínwn dolgoztak – idézi a független parlamenti képviselő – Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Lévai Anikó a fehér kerámiacsempét is leverette, és színesre cserélte, a méregdrága mosdókagyló mellett pedig még ott hever a leszerelt, szerényebb, egyszerűbb változat. Hadházy Ákos úgy véli, ezekről a képekről is felismerhető, mekkora a hazugság a miniszterelnök állítása, hogy a Hatvanpuszta egy „félkész” mezőgazdasági üzem.

Az ellenzéki politikus szerint a mosdók padlója vélhetően süttői mészkőből készült, lerakással együtt 50–60 ezer forintos négyzetméteráron, és ilyen helyiségből több tucat található a kastélykomplexumban. A falakat jó minőségű kerámiacsempével burkolták, amelyet később állítólag lecseréltek. A mosdókagyló típusa (Globo Paestum PA028BI) 200 ezer forint, akciósan 120 ezer forint, míg egy hazai Alföldi termék ára mindössze 23 ezer forint. A csaptelep (Bugnatese Rubinetteria) 80–100 ezer forintba kerül, szemben a MOFÉM hazai gyártmány 12 ezer forintos árával. Hasonlóan drágák a kiegészítők, például a törölközőtartó is – írta a független parlamenti képviselő

A vizeshelyiségek ablaka alatt elegáns faburkolat valószínűleg a hőszivattyús levegő–levegő rendszer beltéri egységét takarja. A kültéri egységek korábban láthatók voltak, és más képek alapján állítható, hogy a kerámiaburkolatú helyiségekben padlófűtés is készült. A padlófűtést levegőfűtéssel egészítették ki a penészedés megelőzésére és a páralecsapódás elkerülésére. Mindkét rendszer külön-külön alkalmas fűtésre és hűtésre is.

A faberendezések – például a lépcsők és a parapet alatti burkolatok – ugyanabból a magas minőségű és költséges faanyagból készültek, mint a külső ablakok. A belső ajtók szintén kimagasló minőségben, egyedi méretezéssel, tokborítással („pallótok”) készültek – sorolta.

Hadházy Ákos posztját azzal zárta, hogy vannak még „nagyon durva” videói, amelyek az épületen belül készültek. Ezeket már időzítette is a Facebookon, úgyhogy igazán felesleges őt miattuk bántani.