„Ezt meg kéne tapsolni, ünnepelni kellene!” – mondta Rákay Philip Hatvanpusztáról

Rákay Philip;Hatvanpuszta;Harcosok Klubja;Digitális Polgári Körök;

2025-09-15 13:09:00 CEST

Ő ugyanis pontosan tudja, hogy ez milyen terhet jelent.

Hatvanpusztáról is beszélt Rákay Philip Németh Balázs műsorában – vette észre a 444.

A portál összefoglalója szerint Németh Balázs megjegyezte, hogy ha bárkinek megmutatja a hatvanpusztai fotókat, mindenki azt mondja, hogy „És? Mi a látnivaló?” Szerinte bebizonyosodott, hogy „nincsen Versailles”. Rákay Philip megjegyezte, hogy Orbán Viktort és az apját „nem elvtelenül, hanem rengeteg érvvel próbálom védeni ettől a nonszensztől, ami körülöttük zajlik”, és szerinte Hadházy Ákos egyszerűen „irigy”.

„Ami Hatvanpusztán történik, az azért is érint meg engem triplán, én nem vagyok Orbán Győző bácsinak a fogadatlan prókátora, csak magam is az ingatlanfejlesztő cégeinkkel többnyire ipari parkokat és egyebeket fejlesztünk, és idézőjelben hobbiból, értékmentésként néha műemlék épületekkel is foglalkozunk, és pontosan tudom, hogy ez milyen terhet jelent, milyen megnövekedett költségeket, folyamatosan nagyító alatt tartott építkezést” – magyarázta Rákay, aki szerint „funkcióváltás nélkül” senki sem fog pénzt befektetni régi épületekbe.

„Igenis hasznosulhat egy mezőgazdasági ingatlan golfpályaként, vidéki panziókként, egy cégközpontként, családi kúriaként. De ezek az életből fölmentett liberális oknyomozó újságírók, akik életükben még nem láttak közelről műemlék épületet, múzeumba meg nem járnak, ezek el sem tudják azt képzelni, hogy egyébként ezerszám pusztulnak Magyarországon ilyen épületek, és örülni kéne, hogy jönnek emberek, akik egyébként a leadózott, tisztességesen megszerzett jövedelmükből felújítanak, és mindannyiunk örömére – még ha ezek magánterületen lévő magánberuházások, de akkor is, mégiscsak a közös kultúrkincshez tesz valaki hozzá, ezt meg kéne tapsolni, ünnepelni kellene!” – fogalmazott.

Rákay Philip a hétfő reggeli Harcosok órájában arról is beszélt, hogy szerinte

a Harcosok Klubjában lévők azok, akik beállnak az első sorba, akár karcosan, akár keményen megvívják a napi csatát az interneten, meg itt, ott, amott. A Digitális Polgári Körösök meg akik olyan polgári attitűddel, egy megosztással, egy lájkkal, érvelő, úgymond kártyákból vagy a saját tudásukból dolgozva nagyon türelmesen, nagyon nyugodtan elmagyarázzák, hogy mégis miért fontos nekik, hogy polgári kormány legyen.

„az a gesztus, hogy Orbán Viktor útilaput kötött az IMF talpára, az fölért az 1990-es rendszerváltoztatással”.