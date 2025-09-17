Özvegye szerint megmérgezhették Alekszej Navalnijt a börtönben

Oroszország;gyilkosság;mérgezés;Alekszej Navalnij;

2025-09-17 15:13:00 CEST

A nyugati titkosszolgálatok úgy vélik, nem Vlagyimir Putyin adott parancsot a gyilkosságra.

Két egymástól független külföldi laboratórium vizsgálata szerint Alekszej Navalnij börtönben bekövetkezett halálát mérgezés okozta – erről beszélt egy videóban a politikus özvegye.

Julija Navalnaja – idézi a Reuters – azt mondta, hogy a biológiai mintákat 2024-ben juttatták ki Oroszországból, majd két laborban elemezték. Elmondása szerint mindkét vizsgálat azonos eredményre jutott: férjét megölték. Az asszony arra kérte a laborokat, hogy hozzák nyilvánosságra a vizsgálatok dokumentációját, mert álláspontja szerint ezek közügynek számítanak, és az embereknek joguk van megismerni az igazságot. Nem részletezte azonban, milyen mérget azonosítottak.

Navalnaja korábban visszautasította az orosz hatóságok hivatalos magyarázatát, amely szerint férje halálát „különböző betegségek együttes következményei” okozták. Ezzel szemben az amerikai hírszerző ügynökségek arra jutottak, hogy Vlagyimir Putyin személyesen nem adott parancsot a meggyilkolására. Özvegye férje utolsó perceiről is beszámolt: állítása szerint Alekszej Navalnij rosszul lett a sétahelyiségben, összeesett, görcsök gyötörték, majd egy büntetőcellába vitték. A leírás alapján mellkasi és gyomorfájdalmai voltak, hányás tört rá, és egy fényképen a cella padlóján hányásnyomok látszanak.

Hozzátette, hogy férje halálának valódi oka nemcsak az orosz vezetésnek, hanem bizonyos – általa meg nem nevezett – nyugati politikusoknak is kellemetlen lehet.

Az ügyre Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy reagált, hogy Julija Navalnaja állításairól nincs információja, ezért kommentálni sem kívánja. Az orosz hivatalos álláspont változatlanul szélsőségesnek minősíti Alekszej Navalnij politikai szövetségeseit, akiket azzal vádolnak, hogy a Nyugat érdekeit képviselve akarják megingatni az ország stabilitását. Ugyanakkor a Kreml továbbra is azt hangsúlyozza, hogy Vlagyimir Putyin töretlen népszerűségnek örvend.

Navalnij ezzel szemben következetesen úgy mutatta be Putyin rendszerét, mint bűnözők által uralt, törékeny államot, ahol a titkosszolgálatok, a tolvajok és a lojalitásért cselekvő talpnyalók anyagi érdekek mentén működnek. Régóta figyelmeztetett arra, hogy Oroszországban komoly politikai válság, akár forradalom is bekövetkezhet. Egy 2023-ban írt esszéjében élesen bírálta az orosz elitet, és elmarasztalta azokat, akik szerinte elszalasztották a lehetőséget az ország megújítására a Szovjetunió összeomlása után.

Alekszej Navalnij 2024. február 16-án, 47 éves korában halt meg váratlanul egy, az Északi-sarkkörhöz közeli orosz büntetés-végrehajtási intézetben.