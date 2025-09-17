Helyreállítás után újra lerombolták Alekszej Navalnij emlékhelyét Budapesten

emlékhely;rombolás;Alekszej Navalnij;orosz nagykövetség;

2025-09-17 14:56:00 CEST

Szerda reggelre ismét eltűnt a kirakott kép és a virágok az orosz nagykövetséggel szemben, az Andrássy úton található Alekszej Navalnij-emlékhelyről.

Miután Oláh János, az MKKP politikusa ideiglenesen helyreállította a hétfőre megrongált Alekszej Navalnij-emlékhelyet, szerda reggelre ismét eltűnt a kirakott kép és a virágok a budapesti orosz nagykövetséggel szemközti oldalról – írja a Telex.

Mint arról beszámoltunk, a minap derült ki, hogy lerombolták az orosz nagykövetséggel szemben található Alekszej Navalnij-emlékhelyet. A kisföldalatti bejáratánál lévő budapesti emlékhelyen csak pár növény maradt, a virágokat, mécseseket és fotókat eltüntették. Továbbra sem tudni, hogy kik rombolták le, tüntették el az emlékhelyet, amelyet 2024. február 16-án a bebörtönzött orosz ellenzéki politikus halálának napján alakították civilek Terézvárosban az Andrássy út és a Bajza utca kereszteződésében.

Alekszej Navalnij tisztelői rendszeresen összegyűltek a helyszínen, hogy tiltakozzanak Vlagyimir Putyin rezsimje ellen, és megemlékezzenek a rendszer bebörtönzött áldozataira. Magyar Fruzsina dramaturg, Mécs Imre özvegye tüntetést hirdetett a helyszínre jövő szerdára, követelve az eredeti állapot visszaállítását, rendőrségi feljelentés is született az ügyben.

Soproni Tamás Terézváros momentumos polgármestere a történtek után Facebook-posztban jelezte, hogy a rombolás nem maradhat válasz nélkül, ezért az önkormányzat kezdeményezni fogja, hogy a fővárossal közösen állandó emlékhelyet hozzanak létre ugyanitt. A Fővárosi Önkormányzat a Telex érdeklődésére azt közölte, hogy Karácsony Gergely főpolgármester támogatja Soproni Tamás kezdeményezését.

„Hogy a spontán emlékhellyel pontosan mi történt, az a közterületi kamerák felvételei alapján kideríthető, a főváros, a cégei kezelésében lévő kamerák vonatkozó felvételeit szükség esetén a rendőrség rendelkezésére bocsájtja” – írták válaszukban. A rendőrség a lap kérdésére azt közölte, hogy az ügyben a VI. kerületi rendőrkapitányság feljelentés-kiegészítést rendelt el.