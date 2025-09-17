Dobozos sörrel a kezében bolyongott órákon át egy részeg férfi a százhalombattai olajfinomítóban

olajfinomító;Százhalombatta;behatolás;

2025-09-17 13:56:00 CEST

Egy éven belül már másodjára fordul elő, hogy illetéktelen személy hatol be a területre.

Észrevétlenül jutott be a százhalombattai olajfinomító területére egy ittas hajléktalan, aki órákon át tartózkodott az üzemben – írja a Privátkopó.

A portál információi szerint a férfi szeptember 6-án, nem sokkal este hét órakor a főkapun keresztül lépett be, és hajnali kettőig nem keltett feltűnést. Több épületbe is bejutott, köztük a központi irodaházba. Az illetéktelen személyre a finomító tűzoltói figyeltek fel, majd értesítették a biztonsági szolgálatot.

A Mol elismerte a történteket. „Az eset kapcsán értesítettük a hatóságokat és feljelentést tettünk. Továbbá belső vizsgálatot indítottunk, és folyamatosan egyeztetünk az érintett alvállalkozóval” - írták válaszukban.

A bűnügyi portál szerint egy éven belül ez már a második hasonló eset: korábban egy másik ittas férfi éjszaka mászott át a kerítésen, beindított egy teherautót, és azzal száguldozott az olajfinomító területén.