Offline az online harcért

A Fidesz meghirdette a nagy digitális honfoglalását – az online térben elköltött milliárdok után. Csak hát, ahogy az lenni szokott, a „digitális” szó náluk körülbelül annyira hiteles, mint egy faxgépen keresztül küldött e-mail. A Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök most épp úgy készülnek az internet meghódítására, hogy minden erejükkel offline eseményeket szerveznek.

A Harcosok Klubja szeptemberben Sátoraljaújhelyen edzőtáborozott – mert mi más kellene a Facebook-kommentháborúhoz, mint bogrács, pálinka szelfik és csapatépítő játék? A harcosok ott élőben is összemérhették az erejüket, mármint abban, hogy ki tudja hosszabb ideig zengeni a „Hajrá, Magyarország!” rigmust. A rendezvényen Orbán Viktor is tiszteletét tette, és a miniszterelnök közösségi oldalán több alkalommal is beszámolt a tábor eseményeiről. Például egy videóban seprűvel poloskamentesítette szállása erkélyét, miközben megjegyezte: „Mindenki sorra kerül.” Még szerencse, ha már a kormányzás nem megy, legalább a miniszterelnök tréfái nagyot ütnek…

Na de nem ez volt az utolsó offline digitális honfoglalás, a Digitális Polgári Körök ugyanis szeptember 20-án készülnek berobbanni Budapestre. Nem is akárhová: a Papp László Sportarénába, feltehetően jó sok pénzért. A rendezvény neve, rövidsége ellenére is szemet szúróan ellentmondó: „Digitális honfoglalás – A gyűlés”. Az ember már várja, hogy jönnek a szoftverhuszárok, a kódoló íjászok, és együtt berohannak a TikTokra, mint honfoglaló törzsek a Kárpát-medencébe, mindezt pedig Szabó Zsófi fogja konferálni.

Varázslatos, és egyben sok mindent elmond a kormány digitális stratégiájáról, hogy amikor a virtuális térben kellene építkezni, akkor a megoldás egy látványos és meglehetősen drága offline rendezvény. Feltehetően azért is, mert az online valóság sokkal lehangolóbb, a Digitális Polgári Körök csoportjaiban állítólag olyan szintű az aktivitás, mint egy vasárnap délutáni kertvárosi kocsmában – csend, unalom, maximum két ember vitázik arról, hogy szombaton esett-e az eső. Persze vannak kivételek: Tóth Gabi például a Digitális Polgári Körök Zebra-csoportjában panaszkodott, mert állítása szerint háromezer fizetett kommentelőt küldtek rá. Háromezret! Hogy kinek ér ennyit Tóth Gabi lejáratása, az igazi rejtély, hiszen az énekesnő ezt igen hatékonyan elintézi magának is.

Eközben a Tisza Párt simán csinált egy elég jól működő applikációt. Egy olyan appot, amellyel az aktivisták szervezkedhetnek, közösségeket építhetnek, és mindezzel kvázi jutalompontokat gyűjthetnek (igaz, ez mégsem Fiat 500). A slusszpoén? Ezt nem mi fizettük!

A két világ közti különbség tehát ordító. Ha a Fidesz digitális honfoglalása tényleg arról szól, hogy stadionban tapsolják meg, milyen ügyesen léteznek a Facebookon, miközben Tóth Gabi a saját kommentháborúját próbálja túlélni, akkor a kormánypárti digitális forradalom inkább letűnt sztárocskákkal tűzdelt kabaréestnek tűnik, mint komolyan vehető stratégiának.