„Csönd” – mondta Donald Trump a gazdagodását firtató újságírónak és fenyegetőzni kezdett

Az ausztrál riporter szerinte ártott a kérdésével Ausztráliának.

Elhallgattatott és alig burkoltan megfenyegetett egy ausztrál újságírót Donald Trump, aki a hivatali ideje alatti gazdagodásáról kérdezte - derül ki a BBC beszámolójából.

Az amerikai elnök megvádolta a sajtómunkást, hogy „kárt okoz Ausztráliának”, azzal, hogy rákérdezett a hivatali ideje alatti üzleti megállapodásaira. John Lyons, az ABC riportere egész konkrétan azt szerette volna megtudni, mennyivel lett gazdagabb, mióta januárban visszatért a Fehér Házba. „Nem tudom” – válaszolta Trump, hozzátéve, hogy a gyerekei kezelték a családi vállalkozásokat. Majd alig burkolt fenyegetőzésbe kezdett, miszerint „véleményem szerint most nagyon árt Ausztráliának, amely jóba akar lenni velem.” Mint mondta, „hamarosan” találkozni fog Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel, s kijelentette „mesélni fogok neki önről. Nagyon rossz hangot ütött meg.”

Az újságíró azért nem hagyta annyiban a dolgot és újra kérdezni próbált, mire Trump felemelte a mutatóujját és közölte: „csönd”, majd egy másik sajtómunkáshoz fordult. Mindezt a Fehér Ház egyik hivatalos közösségi oldalán még tetézte is, amikor is úgy kommentálta a történteket, hogy „helyre tett egy durva, külföldi álhírgyáros lúzert”.

Ezzel szemben John Lyons, az ABC riportere úgy látja, abszurd maga a feltételezés is, hogy jogos kérdések udvarias feltétele ártana Ausztrália és az Egyesült Államok kapcsolatának. Mint közölte, számára ezek a kérdések teljesen normálisak voltak és provokatívnak sem tartja őket. 

Mindettől függetlenül amúgy is vannak azért feszültségek az ausztrál-amerikai viszonyban, például azért, mert Donald Trump a globális vámháborúja keretében Ausztráliát is 10 százalékos vámmal sújtotta, továbbá azért is, mert a Trump-adminisztráció bejelentette az Aukus tengeralattjáró-megállapodás felülvizsgálatát, amely egy 239 milliárd amerikai dollár (368 milliárd ausztrál dollár) értékű, 2021-ben kötött megállapodás az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália között.

