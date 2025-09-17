Indul a nemzeti konzultáció az adórendszerről

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-09-17 16:13:00 CEST

Gulyás Gergely fontosnak nevezte az erről szóló közéleti vita. Szerinte nem engedhető meg olyan álláspont, amely elhallgatja a választások előtti ígéreteket, majd utána az ellenkezőjét valósítja meg. Lényeges kérdés, hogy a választópolgárok támogatják-e az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadót, a családi adókedvezményt és a különböző adómentességeket, amelyeket a fiatalok, a többgyermekes édesanyák és újabban a kétgyermekes szülők élvezhetnek. Ezek a magyar adórendszer fontos vívmányai, amelyek fenntartását értéknek tartják, noha vannak ezzel ellentétes elképzelések is.

A társasági adó szintén alacsony és egykulcsos, ugyanakkor erről is vita folyik. EU „rendszeresen azt követeli”, hogy Magyarország számolja fel ezt az adórendszert. Brüsszel ezzel szemben egy progresszív adórendszer bevezetését sürgeti, amelynek Magyarországon is vannak követői. Emiatt a közteherviselésről szóló vita kiemelt jelentőségű és indokolt, a nemzeti konzultáció pedig lehetőséget ad arra, hogy ebben a kérdésben mindenki véleményt nyilváníthasson. A közteherviselés kérdése valóban minden embert érint, és az egyik legnagyobb teljesítményként tartják számon, amit a kormány az elmúlt időszakban elért – ismertette a miniszter.