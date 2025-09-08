Orbán Viktor csak kiskakas akar lenni, az EU-ban pont ugyanazt csinálja, amivel Magyar Pétert vádolja itthon

Orbán Viktor;beszéd;Kötcse;nemzeti konzultáció;Tisza Párt;2025;

2025-09-08 05:45:00 CEST

Azt a balhékeltést, amit Orbán Viktor szerint Magyar Péter csinál itthon, pont ő csinálja az EU-ban – reagált lapunknak az Iránytű Intézet elemzője a kormányfő beszédére. Elemzés.

Kicsorbult a fideszes narratíva, a Tisza-adó napirenden tartása talán még „foghat valamit” az ellenzéken, de a régi, önismétlő reflexek nem igazán tűnnek működőképesnek egy potens kihívóval szemben - mondta lapunknak Pék Szabolcs a kormányfő kötcsei beszédéről. Az Iránytű Intézet vezető elemzője problematikusnak tartja, hogy Orbán Viktor láthatóan nem igazán tud váltani, korrigálni a „korábbi, elfáradt lózungok” között.

Idén elmaradnak Kötcse legjobb részei a nyilvánosság miatt, nem lesz egymás közti csipkelődés, odaszúrás. Az élő adás nemcsak komolyságot, hanem óvatosságot igényel mindenkitől, vigyázni kell a szavakra – kezdte beszédét a miniszterelnök, utalva élőben közvetített beszéde és a Tisza Párt Tarr Zoltán Etyekről kiszivárgott mondatai között. (A Tisza alelnöke az egy-, illetve többkulcsos adózásról beszélt, majd egy ponton azt mondta, hogy most nem lehet még erről beszélgetni, választást kell nyerni, és utána mindent lehet. Később erre ugrott rá a fideszes propaganda). Orbán bevallotta: valóban a Tisza miatt tették nyilvánossá az idei pikniket.

A kormányfő kiemelte: a 2026-os választás tétje a bizalom kérdése lesz. Szerinte ők megszolgálják a bizalmat, az ellenfelük viszont „totális bizalomvesztésben van”, és ismét Tarr etyeki gondolataira utalt, miszerint a többkulcsos SZJA bevezetéséről a kampányban nem lehet beszélni. Azt nem említette, hogy a Tisza azóta a többkulcsos adóval kapcsolatos elképzeléseit már bemutatta. A miniszterelnök ezen felül sem fukarkodott az önismétléssel: hosszú nemzetközi kitekintés mellett – Vlagyimir Putyin megnyerte a háborút, és Ukrajnát éppen most osztják három részre az USA-val, a Nyugatnak pedig fel kell készülnie Oroszország és Kína egységére – 16 év kormányzása főbb pontjait sorolta: migránsmentes Magyarország, amely kimaradt a háborúból, megvédte a rezsicsökkentést, és „elzavarta az IMF-et”. A megbízható Fidesz-kormánnyal szemben azonban szerinte a Tisza „balhépolitikája” az alternatíva. – Ezért szervezték a közelünkbe ma a saját rendezvényüket. Magyarország 93 négyzetkilométer, de ők azért jönnek ide, mert amit mondanak, már senki nem veszi komolyan - fogalmazott. Orbán beszédében megint „kiskakasnak” nevezte Magyar Pétert, aki szerinte csak „melldüllesztésre, és nagyotmondásra képes, de a kiskakasból soha nem lesz nagykakas”.

Mintha ő maga szeretne inkább kiskakas lenni. Azt a balhékeltést, és melldüllesztést, amit szerinte Magyar Péter csinál itthon, pont ő csinálja az EU-ban. Bolsevik politika trükk, hogy vádold azzal az ellenfeledet, amit te csinálsz – kommentálta a hasonlatot Pék Szabolcs.

A kötcsei beszéd hozott azért néhány beismerő vallomást; Orbán Viktor szót ejtett a kormánypártnak kedvezőtlen közvélemény-kutatásokról. „Ugyan vannak mindenfajta viták a felmérésekről, de meg kell értenünk hogy, mi vagyunk az esélyesek” – hangsúlyozta, megismételve tusnádfürdői állítását, miszerint a nyilvános számok ellenére 80 egyéni körzetet hoznának el ma is. Azt ugyanakkor elismerte, hogy a reményteli digitális honfoglalás akadozik. „ Októberben itt is mi leszünk fölényben, de még nem vagyunk” – fűzte hozzá. Orbán szintén bevallotta, hogy Donald Trump nem intézte el az általuk remélt ukrajnai békét, ezért a gazdasági programot tekintve „átütemezésre szorultak. (…) Az összes célzott programunkat fél évvel arrébb kellett tolnunk, de elindítottuk. Meglátjuk, hogy ez később szerencsésnek vagy szerencsétlennek bizonyul-e” – emelte ki.

A választás előtti lépések közül említette az adómentes csedet és a gyedet, a nyugdíjasok egyszeri 30 ezres vásárlási utalványát, az Otthon Start Programot, az anyák szja-mentességét és a januári hathavi fegyverpénzt a rendőröknek. Orbán Viktor újabb békemeneteket is belengetett a 2026-os-választásig, ahogy új nemzeti konzultációt hirdetett a Tisza Párt „kiszivárgott” adóterveiról. (Magyar Péter alakulata valójában egy, a jelenleginél alacsonyabb plusz szja-kulcsot, illetve a kiemelkedő vagyonok megadóztatását ígérte.)

Ez is a mozgósítás része – vallotta be Orbán Viktor, aki szerint „mindent alá kell rendelnünk a győzelemnek. Nem vagyok az az ember, aki fenyegetőzik, de higgyék el, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve” - tette hozzá.

Pék Szabolcs lapunknak arról beszélt: a nemzeti konzultáció sokszor bejött már a Fidesznek mozgósításként, de sorban a 15. ilyen már kissé unalmassá válik. A kemény maghoz tartozó szavazók biztosan visszaküldik majd, de az elmúlt év önismétlő kampányelemei – például az ukrán EU-tagságról szóló szavazás – a mérések szerint nem nyomták le az emberek valóságérzékelését – mondta. Szerinte ugyanez a helyzet a digitális honfoglalással is. Orbán „feljegyzésekről” szóló szavait a szakértő mégis fenyegetésnek ítéli. A vezető elemző ezt a 2018 előtti választási beszédhez hasonlítja, amikor a választások után „politikai, jogi, és erkölcsi” elégtételt ígért az ellenfeleinek a kormányfő. „Abból sem lett semmi valójában. De itt amellett, hogy az ellenzéket is megfélemlítheti, kettős jelentéssel a sajátjaira is rápirít: az eddigi választásokhoz hasonlóan össze kell zárni, mint egy falanx, mert nincs zsebben a győzelem” – mondta lapunknak Pék Szabolcs.