Az egész országot megmozgatta az Otthon Start Program

2025-09-17 16:18:00 CEST

Az Otthon Start iránt a második héten is óriási volt az érdeklődés – közölte Gulyás Gergely. Elmondása szerint két hét alatt több mint 10 ezer hiteligénylés érkezett a bankokhoz, ami jól mutatja a program sikerességét. A cél, hogy a fiatalok albérlőből tulajdonossá váljanak, széles körű igénnyel találkozott, különösen a fix 3 százalékos hiteltörlesztés kedvező lehetősége miatt. Az érdeklődés országos szintű, nagyvárosokban és kisebb településeken egyaránt jelentős, a hiteligények megoszlása lélekszámarányos. A program akár 10–15 ezer lakás építését is elindíthatja még az idén, amely fél éven belül több tízezerre futhat fel. Ez több ezer új munkahelyet teremt az építőiparban, hozzájárul a gazdasági növekedéshez, és így azok számára is hasznot hoz, akik nem vesznek részt a hitelprogramban – ismertette.