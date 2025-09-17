Elsült Szalay-Bobrovniczky Kristóf testőrének a fegyvere, egyszeri személyi mulasztás történt

kormányinfó;

2025-09-17 16:22:00 CEST

A korábbi ígéretnek megfelelően a Telex kezdte a kérdéseket. Elsőként Szalay-Bobrovniczky Kristóf testőreiről kérdez, akit lőtt sebesülés ért. Gulyás Gergely válasza szerint könnyebben sérült meg, a saját fegyvere sült el, még nagyjából fél éve. A tárcavezető szerint két testőr volt aznap a honvédelmi miniszterrel, a testőr sebesülése saját mulasztás keretében történt, munkaügyi balesetről van szó. Annak a veszélye nem állt fenn, hogy a minisztert találja el az elsült fegyverrel. Nem az előírások voltak rosszak, egyszeri személyi mulasztás történt.