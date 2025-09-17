Szalay-Bobrovniczky Kristóf elismerte, hogy lőtt sérüléssel hozták haza az egyik testőrét Ankarából

Honvédelmi Minisztérium;Törökország;sérülés;Ankara;testőr;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Magyar Péter;Ruszin-Szendi Romulusz;Tisza Párt;

2025-09-17 13:39:00 CEST

A honvédelmi miniszter egyetlen mondattal válaszolt Magyar Péter állításaira.

„A törökországi vétlen lövés által megsérült személyvédő felépült és azóta már szolgálatba is állt” – közölte szerda délutáni Facebook-posztjának végén Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Mint arról beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke szerdán azonnali tájékoztatást és magyarázatot követelt, miután tudomására jutott, hogy február 4-én Ankarában, AIR MEDAVAC repülővel három orvos hozta haza lőtt sérüléssel Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter egyik testőrét. Magyar Péter azonban nem mutatott be semmilyen bizonyítékot vagy konkrétumot, amellyel alátámasztotta volna kijelentését. Hozzátette, a miniszter négy testőrt vitt magával a NATO-országba.

A bejegyzésben a tárcavezető alapvetően Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyével kapcsolatban nyilvánult meg, további részletet nem közölt a törökországi incidenssel kapcsolatban. „Annak pedig, hogy egy mindenkor hivatalban lévő minisztert a hatályos szabályok szerint hogyan védik, semmi köze nincs ahhoz, hogy egy tiszás politikus, egy exkatona közveszélyes módon, fegyverrel az oldalán mászkál az emberek között” – tette hozzá a tárcavezető.

A miniszter ezzel arra reagált, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusáról a kormánypárti sajtóban olyan felvételt jelentettek meg, amelyen egy fórumon beszél, az inge oldalt kidudorodik, és eközben egy fegyvernek látszó tárgy körvonalazódik az oldalán. Erre azonnal ráugrott a közismert fideszes feljelentő, Tényi István, és közölte, hogy a Nemzeti Nyomozóirodához fordult lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt. „Úgy látom, a fegyveres botrány miatt nagy az idegesség a Tiszában. Magyar Péter nagy bajban van és most, ahogy szokta: terel, támad, hazudozik” – írta posztjában Szalay-Bobrovniczky Kristóf.