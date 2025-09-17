Gulyás Gergely: Kinek kitől kell bocsánatot kérnie? A svédeknek tőlünk

kormányinfó;

2025-09-17 16:38:00 CEST

A Telex szóba hozta még Orbán Viktor valótlan állításait is Svédországról. Gulyás Gergely a miniszterelnök által is idézett Die Welt-cikk számaival válaszolt. Azt is felidézte, hogy a svéd igazságügyi miniszter is beszélt arról, hogy a kislányok részvétele a jelzett erőszakos bűncselekményekben sokkal gyakoribb, mint gondolták. – Svédországban 2025 augusztus végéig 113 lövöldözésben 33 ember halt meg, 119 robbantás történt és 59 no-go zóna van, ahol az állam nem tudja gyakorolni a főhatalmat. A 25 év alatti keresztény fiatalok 50 százaléka mondta már, hogy a hite miatt zaklatják, 2000 és 2020 között a nemi erőszak miatt elítéltek 63 százaléka bevándorló volt – idézett statisztikákat Gulyás Gergely. amikor felhívták a figyelmét, hogy Orbán Viktor ettől függetlenül valótlanságot állított, és hajlandó-e bocsánatot kérni, úgy válaszolt, ha a svéd-magyar kapcsolatokban valakinek bocsánatot kell kérnie, akkor a svédeknek tőlünk.