Nem akart rosszat Orbán Viktor, a svéd ügyészség számai szerint csak 7000 százalékkal tévedett

2025-09-15 21:41:00 CEST

A kormányfő arról beszélt harcosainak, hogy 284 fiatalkorú lányt tartóztattak le gyilkosságért. A valódi szám ezzel szemben négy.

Kisebb szópárvajt vívott Orbán Viktor magyar és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a X-en, eg nappal azután, hogy a magyar kormányfő a Die Welt egy cikkére hivatkozva arról beszélt, hogy Svédországban 284 fiatalkorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt. E szerint a bűnbandák arra használják fel a fiatalkorú lányokat, hogy ők lőjék fejbe az áldozatokat, mivel őket kiskorúként nem lehet felelősségre vonni. Orbán pedig a történtekből levonta azt a tanulságot is, hogy Svédország kiiratkozott a civilizációból és a barbarizmus lett úrrá a skandináv országban.

Ulf Kristersson a magyar miniszterelnöki kinyilatkoztatás után közölte, hogy felháborító hazugságról van szó, amire kapott is egy féltő választ Orbán Viktortól.

A a TV4 Nyheterna megkérdezte a számokról a svéd ügyészséget, amelynek a hivatalos statisztikái szerint a magyar miniszterelnök potom 7000 százalékos túlzásba esett. A Die Welt idézett cikke - amely az AFP adatait használta - ugyanis úgy fogalmazott, hogy tavaly Svédországban körülbelül 280 15 és 17 év közötti lány ellen indult eljárás gyilkosság, emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt. A német lap cikke siettve hozzá is fűzte, nem világos belőle, hogy az esetek mekkora hányada köthető a szervezett bűnözéshez.

Ezt állította be Orbán Viktor úgy, hogy mindegyik említett fiatalkorú lány gyilkosságot követett el.

A svéd ügyészség közleményben közleményben részletezte a hivatalos adatokat. E szerint Svédországban a tavaly összesen 92 gyilkosság történt egy 284 főhöz közeli, fiatalkorú lányokra vonatkozó adat valóban van: a svéd ügyészség tájékoztatás szerint 2024-ben 277 15 és 17 év közötti lányt vádoltak meg testi sértéssel, négy lányt pedig gyilkossággal vagy emberöléssel.” Vagyis 277 fiatalkorú lány az, aki valamilyen erőszakos cselekményért került a svéd bűnügyi statisztikába, de ebből csak 4 főt gyilkosságért vagy embertölésért.

Ulf Kristersson az ügyben azóta sajtótájékoztatót is tartott, ahol ő is túlzásra ragadtatta magát, azt állította ugyanis, hogy amíg ők a bűnözőket zárják börtönbe, addig a magyar miniszterelnök az ellenzékkel teszi ugyanezt, ami – egyelőre – nyilvánvalóan nem igaz. Mindenesetre a svéd kormányfő felszólította Orbán Viktort, hogy ne oktassa ki Svédországot törvényekből és rendből. – El tudom viselni, hogy Magyarország hülyeségeket állít Svédországról, és ezt helyre kell tenni. Sokkal rosszabb, hogy szisztematikusan rombolja az európai egységet – jelentette ki Ulf Kristersson, nyilvánvaló célzásként arra, hogy Orbán Viktor állandó vétófenyegetéssel akadályozza az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások megkezdését.