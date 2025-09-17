Van elegendő pénz a fővárosi költségvetésben a tömegközlekedésre

BKV;tömegközlekedés;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-09-17 16:55:00 CEST

A Magyar Nemzet arról is kérdezett, hogy a Fővárosi Kormányhivatal októberig átvizsgálja az összes forgalomban lévő budapesti buszt, és mostantól pedig a kormányhivatalnak az utasok is jelezhetik, ha problémát érzékelnek egy közösségi közlekedési járaton. Emiatt Karácsony Gergely vitába szállt Sára Botond főispánnal.

Gulyás Gergely szerint érdemes a tényekkel foglalkozni. Az utóbbi időben több busz kigyulladt Budapesten, szerencsére személyi sérülés nélkül, de a vizsgálatok szerint a járművek háromnegyede műszaki hiányosságokkal küzd. Szerinte a helyzet sürgős felülvizsgálatot indokol. Hangsúlyozta: bár a kormány és a főváros között vita zajlik a finanszírozásról, jogszabály írja elő, hogy az önkormányzat forrásait elsősorban a BKV-ra kell fordítani. Még csődközeli helyzetben is a közösségi közlekedés finanszírozása élvez elsőbbséget, a főváros költségvetésében pedig erre van elegendő pénz.