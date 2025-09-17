Gulyás Gergely szerint Európának az lenne az érdeke, hogy törekedjen a gazdasági együttműködést Oroszországgal, ár és elérhetőség szempontjából az orosz kőolajnak nincs alternatívája

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2025-09-17 17:12:00 CEST

Az Index kérdésére a miniszter azt mondta, hogy a kettős állampolgárokra is vonatkozik az amerikai vízumkorlátozások eltörlése Gulyás Gergely a kettős adóztatás megszüntetésének lehetőségéről szóló kérdésre azt mondta, folynak a tárgyalások, és reményét fejezte ki, hogy ezek sikerre vezetnek.

Donald Trump elvárásával kapcsolatban – amely szerint az európai országoknak le kell válniuk az orosz kőolajról – kijelentette: a magyar kormány magyar érdekeket képvisel, Magyarország pedig fenntartja a vásárlást a biztos elérhetőség és az ár miatt, Európának hosszú távon az lenne az érdeke, hogy gazdasági együttműködésre törekedjen Oroszországgal. Hangsúlyozta, az Orbán-kormány elítéli, hogy Oroszország a nemzetközi jogot megsértve háborút indított Ukrajna ellen. Európa válaszai közül a szankciók hatásait érdemes vizsgálni, különösen az európai és az orosz gazdaságra gyakorolt következményeiket. Az elmúlt három évben az orosz gazdaság növekedési üteme lényegesen meghaladta az európaiét. A szankciós politika így, bár érthető morális alapokra épült, teljesen eredménytelennek bizonyult – értékelte a helyzetet.