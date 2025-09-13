Donald Trump újra felszólította a NATO-tagországokat, hogy álljanak le az orosz kőolaj vásárlásával

NATO;figyelmeztetés;Donald Trump;orosz gáz;orosz olaj;

Igen, ez Magyarországra is vonatkozik.

„Készen állok nagyszabású szankciókkal sújtani Oroszországot (az Ukrajna ellen vívott háború miatt – a szerk.), ha az összes többi NATO-tagország is így tesz és leáll az orosz kőolaj vásárlásával” – jelentette ki a tulajdonában lévő mikroblog-portálon, a Truth Socialön nyilvánosságra hozott szombati nyílt levelében Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke.

Az amerikai elnök figyelmeztetése Chris Wright energiaügyi miniszterét követi, aki egy pénteki brüsszeli fórumon kijelentette, az Európai Unió tagországainak inkább az Egyesült Államoktól kellene beszerezniük a kőolajat és a földgázt. Határozott igennel felelt arra a kérdésre, hogy szavai azt jelentik-e, hogy Szlovákiának és Magyarországnak fel kellene hagynia az orosz energiahordozók vásárlásával. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok, Donald Trump és az Európai Unió közös célja az orosz–ukrán háború lezárása, ezért arra törekszenek, hogy az orosz földgáz teljesen kiszoruljon az európai piacról.

Donald Trump újbóli felszólítása elég kényelmetlenül érintheti azt a Magyarországot, amelynek a nevében az Orbán-kormány már az anyagi érdekekkel is ellentétben kitartóan ragaszkodik az orosz energiahordozókhoz. Így tett nemrég Hernádi Zsolt Mol-vezér is, csakhogy az állításait szakértők azonnal cáfolták. E szerint az Adria-kőolajvezeték Horvátország felől havi 1,2 – évi 14,4 - millió tonna kőolaj Magyarországra szállítására képes, míg a két, nem is mindig csúcsra járatott finomító éves, tényleges felhasználása körülbelül 11 millió tonna; ami bőven elegendőnek tűnik. Hernádi Zsolt eme érvek kapcsán azt jelezte, hogy a Janaffal végzett közös vizsgálatok egy része ezt nem támasztotta alá, még ha a horvát fél épp sikeres tesztekre hivatkozik is. A horvátok azt is váltig állítják, hogy szállítási tarifáik nem személyre szabottak és azok az uniós előírásokat követik, sőt a hordónként 2,4 dolláros horvát szállítási díj még alacsonyabb is a 3,4 dolláros ukránnál, amely a kijevi vezetés a Barátság kőolajvezetéken történő szállítást sarcolja.

„Mint tudják, a NATO elkötelezettsége a győzelem mellett nagyon messze van a 100 százaléktól. az orosz kőolajvásárlás pedig sokkoló. Ez rendkívüli mértékben gyengíti a tárgyalási és alkupozícióinkat Oroszországgal szemben” – írta most Donald Trump. Korábban az amerikai elnök már figyelmeztetett egyszer, hogy Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával, mert ezzel az Ukrajna elleni háborút finanszírozza. Erre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: a sajtóban terjedő hírekkel ellentétben Donald Trump nem küldött üzenetet Magyarországnak az orosz kőolajvásárlás ügyében, ehhez hasonló nyilatkozat sem hangzott el.