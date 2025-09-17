Nem akar Izrael elleni szankciókat az Orbán-kormány

Gulyás Gergely;kormányinfó;Otthon Start Program;

2025-09-17 17:08:00 CEST

Minden javaslatról érdemes úgy tárgyalni, hogy ezt megismerjük. Főszabály szerint mi szankcióellenesek vagyunk – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter arra a kérdésre, hogy megszavazná-e az Orbán-kormány az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, miszerint kereskedelmi szankciókat kellene Izraellel szemben bevezetni.

Álláspontját azzal indokolta, hogy az Oroszországgal szembeni büntetőintézkedések sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Az Otthon Start Program iránti érdeklődéssel kapcsolatban azt mondta, fontosak lehetnek a mélyebb szociológiai vizsgálatok, de ezek elvégzése nem feltétlenül a kormány feladata, különösen, hogy egyelőre csupán tíz napnyi adat áll rendelkezésre. Október elejére várható pontos kép a területi eloszlásról. A bankok jelenlegi tájékoztatása szerint a területi megoszlás viszonylag egyenletes és lélekszámarányos, a Google-keresésektől függetlenül. Addig minden adat csak előzetes, később viszont lehetőség lesz arra, hogy legalább alapvető következtetéseket levonjanak – vélekedett.