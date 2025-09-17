Nem baj, ha növekednek az ingatlanárak, az Otthon Start jelentős segítség

Gulyás Gergely;kormányinfó;Otthon Start Program;

2025-09-17 17:24:00 CEST

Az RTL kérdezett még arról is, hogy egyes adatok szerint az Otthon Start miatt drágultak az ingatlanok. Gulyás Gergely kifejtette, másfél millió forintos négyzetméterár korlátot jelent az ingatlanárak drágulásában. Bár előfordulhat kisebb áremelkedés – korábban 0,1, most 1,1 százalékos növekedést mértek –, egy 40 milliós ingatlan esetében ez mindössze 400–440 ezer forintot jelent. Ezzel szemben aki 50 millió forintos hitelt vesz fel, havonta 150 ezer forinttal fizet kevesebbet, mint egy piaci kölcsönnél. Így az esetleges kisebb árnövekedés ellenére is jelentős kedvezményt és segítséget biztosít a program. Az új lakásépítések tovább erősítik a hatást, miközben az árak növekedésének természetes korlátot szab a keresleti piac, amelyet az Otthon Start hitel hozott létre – vélekedett.