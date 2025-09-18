Havi 2,7 millióért világítja át Budapestet és a főváros cégeit a volt fideszes képviselő és ÁSZ-elnök Domokos László

Fidesz;Budapest;csőd;főváros;átvilágítás;Állami Számvevőszék;Domokos László;

2025-09-18 05:50:00 CEST

A szerződés szerint hónapokig kutakodhat.

Domokos László havi bruttó 2,7 millió forint díjazásban részesül a fővárost átvilágító munkájáért, a szerződés hatálya alatt összesen bruttó 17,19 millió forint megbízási díj illeti meg – derül ki azokból a válaszokból, amelyeket lapunk közérdekű adatigénylésére küldött a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM).

A közösségi közlekedés 10 perces leállítása után június közepén ült tárgyalóasztalhoz Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Karácsony Gergely főpolgármester, hogy megvitassák a szükséges lépéseket a csődhelyzet elkerülése érdekében. Azzal álltak fel, hogy a kormánynak nem érdeke Budapest bedöntése és az Orbán-kabinet kész támogatást nyújtani a pénzügyi helyzet rendezéséhez, csak előbb teljes körű képet szeretnének kapni az önkormányzat gazdálkodásáról. A főpolgármester korlátozás nélküli hozzáférést biztosított az önkormányzat és cégei gazdálkodási adataihoz a kormányzat által megbízott szakértőnek. Bár ezek a gazdálkodásra vonatkozó adatok és dokumentumok már addig is elérhetőek voltak a kormány számára, hiszen az Állami Számvevőszék (ÁSZ) egymás után indítja a vizsgálatokat a fővárosi önkormányzatnál és cégeinél.

A Navracsics Tibor vezette Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium július elején Domokos Lászlót, az ÁSZ korábbi elnökét (2011-2022), volt fideszes képviselőt (1998-2010) bízta meg a feladattal. Szakértői feladatköréről és megbízási díjáról többször is tájékoztatást kértünk a minisztériumtól, de nem kaptunk választ, így közérdekű adatigényléssel fordultunk a tárcához. Az említett összegek a most küldött válaszból derültek ki.

A Népszavának elküldött szerződés szerint a megbízás határozott időre szól: 2025. december 31-ig tartó időtartamra kötötték.

Ha az átvilágítás valóban elhúzódik addig és a kormányzati szerepvállalást ennek lezárásához kötik, illetve a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által rendeletben az idei évre előírt 89 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás egészét befizettetik a fővárossal, akkor nem sok mindenről lesz utána tárgyalni. Budapest a közszolgáltatások leállítására kényszerülhet, holott júniusban az eleddig egyetlen kormány-főváros egyeztetés után Gulyás Gergely éppen azt emelte ki, hogy „mindenképpen el kell kerülni a fővárosi önkormányzat és a közszolgáltatást nyújtó cégeinek fizetésképtelenségét”.

Arra is rákérdeztünk a közigazgatási tárcánál, hogy milyen módon választották ki Domokos Lászlót a feladatra, volt-e pályázat, bármi egyéb eljárás. A minisztérium közölte, hogy „a szakértői háttér biztosításáról a Kormány döntött, a Megbízott részére megbízólevél került kiállításra, ezért külön kiválasztási eljárás lefolytatására nem került sor”. Ebből úgy tűnik, hogy Navracsics Tiborra nem nagy szerepet osztottak.

Arra a kérdésünkre, hogy miért volt szükség egy újabb átvilágításra, hiszen az ÁSZ gyakorlatilag folytatólagosan ellenőrzi Budapest gazdálkodását, a KTM jelezte, hogy az ÁSZ az Országgyűlés szerve. „A szakértői háttér biztosításáról a kormány Budapest Főváros Önkormányzatával folytatott egyeztetések megindulását követően, annak külön kérésére döntött” – fűzte hozzá a tárca. Ebből úgy tűnik, mintha az Orbán-kormány a főváros külön kérésére küldte volna az átvilágítót, ami aligha fedi a valóságot.

A vizsgálat eddig eredményeit firtató kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy „a feladat teljesítése folyamatos”. A szerződés szerint az átvilágítási szakértő havonta írásbeli beszámolót készít, ami tartalmazza az elvégzett feladatok rövid leírását és az átadott dokumentumok felsorolását. Domokos Lászlónak egyébként nemcsak az önkormányzatot és cégeit – a csak részben tulajdonban lévőket is – kell átvilágítania, hanem az intézményeket és „egyes civil szervezeteit”, különösen az alapítványokat.

A tárca mindezekhez a kormány politikai céljait jól szemléltető megjegyzést fűzött: „a pénzügyi, működési folyamatok átvilágítására éppen azért van szükség, mert Karácsony Gergely főpolgármester és a Tisza Párt frakciója közösen megszavaztak egy csődköltségvetést. A fővárosnak az elmúlt hónapokban minden más fontosabb volt, mint az, hogy a budapestiek valódi, mindennapi problémáinak - a dugóknak vagy a BKV megfelelő működésének - megoldásán dolgozzanak”. Navracsics tárcája megdöbbentőnek tartja, hogy annak ellenére, hogy pár hónapja csődhelyzet alakult ki a fővárosban, volt pénz a Pride-ra és Rákosrendező megvásárlására, de nincs pénz a főváros közlekedésének normális működtetésére”.

Ahogy arról korábban írtunk: a Pride megrendezése a fővárosi önkormányzatnak gyakorlatilag semmibe nem került, a szervezés költségeit a társszervező állta. Rákosrendezőt pedig a Budapesti Közművek (BKM) Zrt. vásárolja meg, a hulladékszállító üzletág kényszereladásából származó forrásból, ami működésre nem fordítható.

A KTM szerint a „kormány számára rendkívül fontos az ország fővárosának működőképessége és az, hogy a közszolgáltatások minden budapesti és minden Budapestre látogató számára a lehető legmagasabb színvonalon elérhetőek legyenek”, majd azt is hozzáteszik, hogy bíznak abban, hogy „mielőbb rendezni tudják a helyzetet, és vissza tudják állítani a főváros normális működését”.

Domokos László eddig több mint 10 ezer oldalnyi anyagot, szabályzatokat, terveket, beszámolókat kért be a városvezetéstől, de a közösségi médiában legutóbb mégis arról írt, hogy a főváros valamit rejteget.

A szakértő a fővárost vádolja időhúzással, mondván, a megkapott iratok hiányosak, olvashatatlanok. Azt is a városvezetés szemére veti, hogy a „fontos iratokhoz csak helyszíni, személyes betekintést biztosítanak”.

- Olyan mennyiségű irattömeget kért be az átvilágító, hogy irtózatos munka lenne ezeket anonimizálni. Így is 250 ember dolgozik azon, hogy az ÁSZ, illetve Domokos László megkapja a bekért – sokszor ugyanazon – iratokat – reagált a fentiekre Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki ezzel együtt visszautasítja, hogy lassítanák az eljárást, vagy olvashatatlanul adnák át a dokumentumokat. „A kormánynak láthatóan nem akaródzik politikai döntést hozni. Abban bíznak, hogy a főváros bírósági úton ver hidat a pénzügyi szakadék fölé. Csakhogy ez nagyon ingatag híd” – vélekedik Kiss Ambrus, aki felidézi, hogy szeptember elején a tavaly decemberi azonnali jogvédelmi döntés másodfokon való törlése nyomán 4,5 milliárdot inkasszált a főváros számlájáról a MÁK. Ha a nyári négy hónapra kapott beszedési tilalmat is felülírják, vagy nem kapnak jogvédelmet az év fennmaradó időszakára, akkor november végére december elejére fizetésképtelenné válik a város - teszi hozzá a főigazgató.

Közben az Állami Számvevőszék elvégezte az átvilágítási szakértő feladatát: áttekintette a fővárosi önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzetének alakulását, valamint értékelte a pénzügyi egyensúly és a fizetőképesség megőrzése érdekében megtett és tervezett intézkedéseket. Szerdán közzétett jelentésükben arra jutottak, hogy „azonnali és hatékony intézkedésekre van szükség a főváros pénzügyi stabilitásának helyreállítása érdekében”. Az ÁSZ szerint a főváros likviditási nehézségei oly mértékben súlyosbodtak, hogy a szükséges intézkedések hiányában az önkormányzat a 2025. év IV. negyedévében fizetésképtelenné válhat, amelynek következtében a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet.