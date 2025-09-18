Kiss Ambrus: Megfizethető lakásokra lenne szükség

fővárosi önkormányzat;Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;Otthon Start Program;

2025-09-18 08:00:00 CEST

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése előtt nyilatkozott.

A megfizethető lakásépítések irányába terelné a fővárosi önkormányzat a kormány Otthon Start programját – jelentette be Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülését megelőző szokásos háttérbeszélgetésén.

Mint mondta: a legújabb KSH adatokból kiolvasható, hogy az elmúlt két évben már többen költöznek be Budapestre, mint ahányan az agglomerációt választják. A trend azonban csak akkor tartható fenn, ha növekszik a megfizethető lakások aránya az új építésű lakások között is.

A jövő héten ismét terítékre kerül a fővárosi taxirendelet, ám ezúttal nem a tarifaemelés áll a fókuszban, hanem a taxisok által megfogalmazott visszásságok megszüntetése. Így például a jármű és a vezető közötti kapcsolatok rendezése, a nyugtaadás biztosítása, a sárga szín kötelező levétele a már nem taxiként közlekedő autókról, illetve a kép- és hangfelvételek rögzítésének lehetővé tétele.

A közgyűlés napirendjei között nem szerepel sem Rákosrendező tervpályázatára vonatkozó előterjesztés, sem a költségvetés módosítása. Előbbi egyelőre a közbeszerzési hatóság jóváhagyására vár, utóbbiról nincs értelme beszélni addig, amíg a főváros-kormány tárgyalások le nem zárulnak. Ebben azonban egyelőre semmiféle elmozdulás nincs.