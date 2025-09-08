Még az utca emberét is az AI csinálta a fideszes szervezet videójában, amelyet vetített az M1 is

propaganda;állami média;Nemzeti Ellenállás Mozgalom;

2025-09-08 07:51:00 CEST

Azt sem jelezték, hogy mikortól indul az ő anyaguk.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) egyik propagandafilmjét használták illusztrációként az M1 vasárnap déli híradójában, annak bemutatására, hogy az átlagpolgár mennyire rosszul járna a Tisza Párt „kiszivárgott adóemelési tervei” következtében – írja a Telex.

Az összeállításban az úgynevezett utca embere sem valódi szereplő volt, hanem mesterséges intelligencia által létrehozott alak. Az M1 úgy döntött, hogy a NEM animációját emeli be illusztrációként Magyar Péter pártjának vélt adóemelési szándékairól szóló anyagába. A videóban szerepel egy olyan jelenet is, amelyben egy AI által generált alak nyilatkozik, mintha járókelőt kérdeznének meg a Tisza Párt adópolitikájáról. A csatorna mindössze a bejátszás elején és végén jelezte, hogy a NEM kampányvideóját is felhasználták, ugyanakkor nem tette világossá, hol ér véget a saját riport, és hol kezdődik a NEM-felvétel; felirat sem utalt arra, hogy az nem az M1 munkája.

A NEM egyik alapítója Apáti Bence, akinek vállalkozása idén nyáron a YouTube-on több pénzt fordított politikai hirdetésekre, mint bárki más az Európai Unióban. Cége 175 millió forintos költéssel vezeti a magyarországi politikai hirdetők listáját, a propagandavideói pedig rendszeresen a Tisza Pártot bírálják, gyakran mesterséges intelligenciával előállított képi elemek felhasználásával.