Dobrev Klára: Ez a levél annak a nyílt beismerése, hogy ha a Belügyminisztériumon múlik, a rendőrség nem fog bizonyítékokat találni, ha fideszesek az elkövetők

Magyarország;gyermekvédelem;Rétvári Bence;Pintér Sándor;nyílt levél;Dobrev Klára;

2025-09-17 18:46:00 CEST

Rétvári Bence szerint Dobrev Klárának kellene bizonyítania a vádakat a Budapesti Javítóintézet letartóztatott vezetője körüli botrány ügyében.

Egy nap után válaszolt is az Orbán-kormány arra a nyílt levélre, amelyet Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke írt Pintér Sándornak a Juhász Péter Pál, a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő elnöke körül kitört botrányban. A DK elnökét – amellett, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását sürgette annak érdekében, hogy kiderüljön, a felröppenő híreknek megfelelően használtak-e magas rangú politikusok prostituáltként állami gondozott gyermekeket – a többi között az érdekelte, mit tett a rendőrség és az ügyészség eddig, hogy feltárja az ügyet, mikor hozzák nyilvánosságra a nyomozás eddigi eredményeit.

Pintér Sándor nem, a helyettese, Rétvári Bence államtitkár azonban rekordgyorsasággal válaszolt – tájékoztatott Dobrev Kára. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára lekezelő válaszában azt írta: „Jól mutatja az ön által megfogalmazott vádak megalapozatlanságát, hogy amennyiben önnek bővebb bizonyítékai lennének, úgy azokat a hivatalos hatóságok tudomására kellene hoznia”.

Az ellenzéki politikus szerint ez a válasz annak a bizonyítéka, hogy ha a Belügyminisztériumon múlik, a rendőrség nem fog bizonyítékokat keresni hiszen a válasz szerint a nyomozás és a bizonyítékgyűjtés Dobrev Klára feladata lenne. – Mi történik ebben az országban, hogy aberrált kormánypárti politikusok rendelhetnek maguknak államilag gondozott gyerekeket, és amikor ez kiderül, a Belügyminisztérium ellenzéki politikusokat tromfol le, hogy úgysincs bizonyítékuk? - tette fel a kérdést a Demokratikus Koalíció elnöke, hozzátéve: nemcsak az elkövetőket kell jó hosszú időre rács mögé zárni, hanem mindenkit, aki segített fedezni őket. Dobrev Klára szerint ez a levél nem a szokásos fideszes cinizmus. Ez a levél annak a nyílt beismerése, hogy ha a Belügyminisztériumon múlik, a rendőrség nem fog bizonyítékokat találni, ha fideszesek az elkövetők – jelentette ki

