Döntött a bíróság, ki kell adni a kínai gigahitel szerződését

Kína;hitel;Államadósság Kezelő Központ;bírósági döntés;

2025-09-17 22:44:00 CEST

Az ítélet egyelőre nem jogerős.

Közérdekű adatnak minősül a kormány által tavaly tavasszal megkötött kínai hitelszerződés, így azt az Államadósság Kezelő Központnak 15 napon belül ki kell adnia - ismertette határozatát a Fővárosi Törvényszék a 444 szerint.

Az egymilliárd eurós kínai devizahitel részleteinek nyilvánosságra kerülése érdekében még Csárdi Antal indított pert. Az ítélet egyelőre nem jogerős, még lehet fellebbezni. A bíró szerint ugyanakkor kétség sem férhet hozzá, hogy a szerződés és annak mellékeletei közérdekű adatnak minősülnek. Az ÁKK ugyanis közfeladatot ellátó szerv, amely kezel közadatot, ráadásul egy olyan hitelszerződésről van szó, amely a költségvetés finanszírozását szolgálja, a visszafizetése pedig az adófizetőket terheli - szerepelt az indoklásban.

Az ÁKK azzal védekezett, hogy a szerződés és annak jelenleg nem ismert részeinek nyilvánosságra kerülése üzleti titkot sértene, de közfeladatot ellátó szerv lévén, a bíróság ezzel nem értett egyet. Az alperesnek pedig alá kellett volna támasztania, hogy a szerződés pontosan mely részének nyilvánossága jelentene aránytalan érdeksérelmet. Az ÁKK arra is hivatkozott, hogy a Kínai Kommunista Párt vezette állami bankok nem járultak hozzá annál több információ nyilvánosságra hozatalához, mint amennyi eddig ismert, a bíróság azonban ennek az érvelésnek sem tudott helyt adni, hiszen azon cégek, amelyek közpénz felhasználására kötnek szerződést, számolniuk kell azzal, hogy nyilvánosságra kerülhetnek adatok.