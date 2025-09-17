Már 3 milliárdhoz közelít a Köves Slomó-féle EMIH kóser vágóhídjának vesztesége

Köves Slomó;EMIH;Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH);kóser vágóhíd;

2025-09-17 21:34:00 CEST

Tavaly már volt érdemi bevétel, de a veszteség így is tovább növekedett.

Összesen mintegy 150 millió forinttal növelte veszteségét tavaly a Köves Slomó vezette Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) csengelei vágóhídja, ezzel nyolc éves működése alatt már közel 2,9 milliárd forintos mínuszt halmozott fel - írja a 24.hu az Igazságügyi Minisztérium oldalán megtalálható adatok alapján.

A lap szerint a vágóhidat üzemeltető Quality Poultry Kft. beszámolóját átnézve „előrelépés”, hogy a korábbi években a most közölt 150 milliónál is sokkal súlyosabb mínuszokat sikerült összehozni, az eddigi éves veszteségek ugyanis a következőképpen alakultak:

2017-ben 507 millió

2018-ban 310 millió

2019-ben 301 millió

2020-ban 54 millió

2021-ben 64 millió

2022-ben 770 millió

2023-ban 715 millió

Ez egészült ki a tavalyi 150 milliós veszteséggel. A veszteség csökkenése annak köszönhető, hogy tavaly már érdemi bevétel is keletkezett: 2024-ben meghaladta a bruttó 1,2 milliárd forintot, míg 2023-ban még csak 80 millió volt. Igaz, eközben a kiadások is csaknem 700 millió forinttal nőttek.

A 24.hu felidézi, hogy az alapvetően libára szakosodott, összesen 2,8 milliárd forintba kerülő vágóhíd az állami Eximbank 1,75 milliárdos hitelének, valamint közel 400 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásnak köszönhetően valósult meg, megnyitóján David Lau izraeli főrabbi és Fazekas Sándor akkori földművelésügyi miniszter is jelen volt. A nagy tervek azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, olyannyira nem, hogy augusztusban már arról érkezett hír, hogy a kóser vágóhíd üzemeltetője több beszállítójának is libában fizetett pénz helyett, többen pedig végrehajtást is indítottak, miután jó ideje hiába várták a pénzüket, ráadásul a vágóhíd ezek után is libás törlesztésben állapodott meg a cégekkel.