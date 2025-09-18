Nyugdíj-megtakarítást ígért egy csaló ukrán férfi kazah áldozatának, összesen 400 millió forinttal rövidítette meg

befektetés;kazah;bűnbanda;elfogás;átverés;ukrán állampolgárok;csalás;

2025-09-18 11:01:00 CEST

Kerepesen érték tetten az elkövetőt, amikor pénzt vett át egy bűnbanda tagjaként.

A Pest vármegyei rendőrök elfogták azt a 29 éves férfit, az ukrán állampolgárságú Roman L.-t, aki a gyanú szerint tagja egy átverésekre szakosodott bűnszervezetnek, amely internetes befektetési cégnek álcázta magát ügyfelek megkárosítására – derült ki a police.hu híréből. A bűnbanda még májusban jelentős hozamot és nyugdíj-megtakarítást ígért egy 62 éves kazah állampolgárnak azért cserébe, ha náluk fekteti be a pénzét.

– Az elkövetők online felületen tartották tévedésben a férfit azzal, hogy befektetései után látszólag gyarapodó pénzösszegeket „villantottak fel” neki. A sértett hitt a megtévesztő látszatnak, ezért többször, összesen 1 millió eurót adott át a csalóknak. Szeptemberben azonban már neki is kezdett gyanús lenni, hogy különböző hatósági bírságokra hivatkozva további követelésekkel bombázták – tették hozzá.

A sértett szeptember 12-én Kerepesen adta át Roman L.-nek a kért összeget, akire ekkor csaptak le a Pest vármegyei nyomozók. A rendőrök előállították, majd őrizetbe vették az ukrán férfit, az autóját pedig lefoglalták. Az átveréssel összesen mintegy 400 millió forintos kárt okoztak a sértettnek. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság csalás miatt indított eljárást Roman L. ellen. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Mit tegyen, hogy ne váljon csalás áldozatává?

– Soha ne bízzon ismeretlen hívásokban vagy üzenetekben!

– Ne adja meg személyes vagy banki adatait!

– Ne higgyen el minden kecsegtető üzletet, amely akár nagyobb pénzösszegek hirtelen megszerzéséről szól! Gondolkozzon logikusan és legyen elővigyázatos!

A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások megelőzésére és felderítésére. Az ilyen típusú bűncselekmények megelőzéséről a www.kiberpajzs.hu oldalon talál további hasznos információkat.