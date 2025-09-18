Gyilkos vírusok a kanyarban?

Több millió olyan vírus nyüzsög a világban, amelyikben benne van a potenciál, hogy tömegével fertőzzön meg embereket. De fölösleges mindegyiktől rettegni, és minden rémhírnek felülni – például a koronavírusnál is halálosabb, tüdőgyulladást okozó, Kazahsztánban taroló új betegség nem létezik. A világban most a vírustagadók és -rettegők feszülnek egymásnak, miközben elsikkad a lényeg: a félelem helyett inkább tudni kellene.