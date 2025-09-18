Kerepesen érték tetten az elkövetőt, amikor pénzt vett át egy bűnbanda tagjaként.
Több millió olyan vírus nyüzsög a világban, amelyikben benne van a potenciál, hogy tömegével fertőzzön meg embereket. De fölösleges mindegyiktől rettegni, és minden rémhírnek felülni – például a koronavírusnál is halálosabb, tüdőgyulladást okozó, Kazahsztánban taroló új betegség nem létezik. A világban most a vírustagadók és -rettegők feszülnek egymásnak, miközben elsikkad a lényeg: a félelem helyett inkább tudni kellene.
Csalódottan nyilatkoztak a magyar labdarúgó-válogatott játékosai péntek este a világranglista 136. helyén álló kazahoktól elszenvedett 3-2-es hazai vereség után.