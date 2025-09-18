A TV2 közlése alapján tavaly a csatornánál kötött ki a teljes állami televíziós reklámköltés 57 százaléka

RTL;média;TV2;reklámbevétel;Magyar Péter;

2025-09-18 12:31:00 CEST

Az RTL-nek 27 százalék jutott.

A TV2 hosszú idő után most először közölt adatot arról, mekkora az éves állami reklámbevétele – írja a Media1.

A portál azt követően kereste meg a csatornát, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn egy Facebook-bejegyzésben azt állította, „évente 30–40 milliárd közpénzt égetnek el a TV2-n, hogy legyen miből megfizetni a Gönczi Gáborok és a »sokat látott szakértők« hazugságait reggel, délben és este.”

A Media1 kiemeli, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) minden évben a világ egyik legismertebb könyvvizsgáló cége, az EY közreműködésével közzéteszi a televíziós reklámbevételek összesítését. Ezek alapján 2024-ben a teljes állami reklámköltés a magyar televíziós piac valamennyi szereplőjét figyelembe véve 7,3 milliárd forint volt, vagyis ennél egyetlen szereplő bevétele sem lehetett magasabb. A portál érdeklődésére a TV2 sajtóosztálya is reagált, és hosszú évek óta először konkrét számot is közölt arról, mekkora szelet jutott a vállalatnak az állami reklámtortából. Közölte:

„A TV2 Média Csoport határozottan visszautasítja Magyar Péter állítását, mely szerint »évente 30–40 milliárd közpénzt égetnek el a TV2-n«. A MEME által közzétett hivatalos adatok szerint a teljes állami televíziós reklámköltés 2024-ben 7,3 milliárd forint volt. Ez az összeg az összes hazai televíziós szereplőre vonatkozik, a TV2 Csoport részesedése ebből az összegből 4,2 milliárd forint volt”.

Az RTL Magyarország 2024-ben nettó 2 milliárd 2 millió 873 ezer forint állami reklámbevételt mutatott ki. E szerint

a TV2 viszi el a tévés állami reklámtorta 57 százalékát,

az RTL a 27 százalékát,