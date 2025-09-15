Most csaknem 30 milliárd forintot adott Mészáros Lőrinc a TV2 tulajdonosának

Forintban, dollárban és euróban összesen 28,5 milliárd forintnyi összeget adott bizalmi vagyonkezelésbe Mészáros Lőrinc családi cége annak a vállalatnak, amely papíron a TV2-t birtokolja – írja a G7.
A portál felidézi, az ország egyik legnagyobb kereskedelmi tévéje mögé olyan céghálót építettek ki, amelynél a tényleges végső haszonélvezőt máig nem lehet beazonosítani. De a mostanra a Fidesz egyik legfontosabb kommunikációs csatornájává vált tévé mögött régóta Mészáros Lőrincet sejtik, a tízmilliárdos pénzmozgás pedig tovább erősíti ezt a feltételezést.
A TV2 többségi részesedése ugyanis egy céghálón keresztül egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelőhöz, az eredetileg Abraham Goldmanról elnevezett, majd AGBVK Zrt.-re átkeresztelt vállalathoz került. A cégről a kezdetektől tudni lehetett, hogy Mészáros Lőrinc egyik bizalmasa, Vida József tulajdonában áll, de épp ennél a cégtípusnál ennek nincs túl nagy jelentősége. A bizalmi vagyonkezelés lényege, hogy a cég tulajdonában lévő vagyonelemek végső haszonélvezője egyáltalán nem törvényszerűen a cég, sőt jellemzően inkább nem ez a helyzet. Az ilyen vállalatok vagyona ugyanis nem a sajátjuk, egy úgynevezett vagyonrendelőtől kapják. A vagyonrendelő valamilyen ingatlan, cég, pénzösszeg vagy épp műkincs kezelését a vállalatra bízza, de előre meghatározza, hogy ki legyen a vagyon hasznának haszonélvezője, azaz a kedvezményezett. Az érintett vagyonelem a bvk tulajdonába kerül, amely azt ettől kezdve a saját nevében, de a kedvezményezett javára kezeli.
Így hiába jegyezték be az AGBVK Zrt.-t a TV2 tulajdonosaként, a vállalat működéséből fakadóan
ez csak azt jelenti, hogy valakinek a nevében ők jegyezték le a médiavállalkozás részvényeit. Az, hogy ki adta valójában a pénzt az ügylethez, ebből még nem derül ki.
A G7 még 2023 végén mutatta be, hogy hivatalos céges iratok szerint az egykori gázszerelő cégbirodalmának egyik zászlóshajója, a Mészáros és Mészáros (M&M) Zrt. igazolhatóan bízott pénzt az AGBVK Zrt-re. A portál akkori cikke alapján ugyan milliárdos összegről volt szó, nem akkoráról, amekkora a TV2 körüli korábbi ügyleteknél előkerült. Most azonban kiderült, hogy nem az M&M az egyetlen Mészáros-cég, amelynek vagyonát az egykori Abraham Goldman Zrt. kezeli.
A felcsúti milliárdos több tucat céges érdekeltségét összefogó Talentis Group Zrt. ráadásul sokkal nagyobb összeget, összesen 28,5 milliárd forintot bízott Vida József vállalatára. Ennek több mint felét dollárban, a maradékot pedig nagyjából fele-fele arányban forintban és euróban.
Az AGBVK Zrt. ráadásul tartósan kapta meg ezt a pénzt, a bizalmi vagyonkezelőnél lévő közel 30 milliárd forintnyi Mészáros-vagyon pedig már abszolút összevethető a TV2 értékével, a korábbi ügyleteknél is ilyen nagyságrendű összegek forogtak.
A G7 szerint tehát az látszik, hogy a tízmilliárdokat érő TV2 többségi részesedése évek óta egy olyan cég tulajdonában áll, amely más vagyonát kezeli, és erre a cégre az elmúlt években 30 milliárd forintnyi vagyont bíztak különböző Mészáros-érdekeltségek. A legnagyobb részét a Mészáros-birodalom egyik központi cége, a Talentis Group. Önmagában – jegyzi meg a portál – ez még mindig nem jelenti azt, hogy a TV2 mögött végső soron Mészáros Lőrinc áll. Hiszen előfordulhat, hogy a felcsúti milliárdostól (illetve cégeitől) kapott pénzt másba fektette barátjának és bizalmasának vállalata, a médiabirodalmat pedig valaki más pénzéből vásárolták. Ilyen nagyságrendnél azonban nem tűnik túl valószínűnek ez a forgatókönyv.