Most csaknem 30 milliárd forintot adott Mészáros Lőrinc a TV2 tulajdonosának

2025-09-15 07:52:00 CEST

A felcsúti milliárdos több tucat céges érdekeltségét összefogó Talentis Group Zrt. összesen 28,5 milliárd forintot bízott Vida József vállalatára.

Forintban, dollárban és euróban összesen 28,5 milliárd forintnyi összeget adott bizalmi vagyonkezelésbe Mészáros Lőrinc családi cége annak a vállalatnak, amely papíron a TV2-t birtokolja – írja a G7.

A portál felidézi, az ország egyik legnagyobb kereskedelmi tévéje mögé olyan céghálót építettek ki, amelynél a tényleges végső haszonélvezőt máig nem lehet beazonosítani. De a mostanra a Fidesz egyik legfontosabb kommunikációs csatornájává vált tévé mögött régóta Mészáros Lőrincet sejtik, a tízmilliárdos pénzmozgás pedig tovább erősíti ezt a feltételezést.

A TV2 többségi részesedése ugyanis egy céghálón keresztül egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelőhöz, az eredetileg Abraham Goldmanról elnevezett, majd AGBVK Zrt.-re átkeresztelt vállalathoz került. A cégről a kezdetektől tudni lehetett, hogy Mészáros Lőrinc egyik bizalmasa, Vida József tulajdonában áll, de épp ennél a cégtípusnál ennek nincs túl nagy jelentősége. A bizalmi vagyonkezelés lényege, hogy a cég tulajdonában lévő vagyonelemek végső haszonélvezője egyáltalán nem törvényszerűen a cég, sőt jellemzően inkább nem ez a helyzet. Az ilyen vállalatok vagyona ugyanis nem a sajátjuk, egy úgynevezett vagyonrendelőtől kapják. A vagyonrendelő valamilyen ingatlan, cég, pénzösszeg vagy épp műkincs kezelését a vállalatra bízza, de előre meghatározza, hogy ki legyen a vagyon hasznának haszonélvezője, azaz a kedvezményezett. Az érintett vagyonelem a bvk tulajdonába kerül, amely azt ettől kezdve a saját nevében, de a kedvezményezett javára kezeli.

Így hiába jegyezték be az AGBVK Zrt.-t a TV2 tulajdonosaként, a vállalat működéséből fakadóan

ez csak azt jelenti, hogy valakinek a nevében ők jegyezték le a médiavállalkozás részvényeit. Az, hogy ki adta valójában a pénzt az ügylethez, ebből még nem derül ki.

A G7 még 2023 végén mutatta be, hogy hivatalos céges iratok szerint az egykori gázszerelő cégbirodalmának egyik zászlóshajója, a Mészáros és Mészáros (M&M) Zrt. igazolhatóan bízott pénzt az AGBVK Zrt-re. A portál akkori cikke alapján ugyan milliárdos összegről volt szó, nem akkoráról, amekkora a TV2 körüli korábbi ügyleteknél előkerült. Most azonban kiderült, hogy nem az M&M az egyetlen Mészáros-cég, amelynek vagyonát az egykori Abraham Goldman Zrt. kezeli.

A felcsúti milliárdos több tucat céges érdekeltségét összefogó Talentis Group Zrt. ráadásul sokkal nagyobb összeget, összesen 28,5 milliárd forintot bízott Vida József vállalatára. Ennek több mint felét dollárban, a maradékot pedig nagyjából fele-fele arányban forintban és euróban.

Az AGBVK Zrt. ráadásul tartósan kapta meg ezt a pénzt, a bizalmi vagyonkezelőnél lévő közel 30 milliárd forintnyi Mészáros-vagyon pedig már abszolút összevethető a TV2 értékével, a korábbi ügyleteknél is ilyen nagyságrendű összegek forogtak.

A G7 szerint tehát az látszik, hogy a tízmilliárdokat érő TV2 többségi részesedése évek óta egy olyan cég tulajdonában áll, amely más vagyonát kezeli, és erre a cégre az elmúlt években 30 milliárd forintnyi vagyont bíztak különböző Mészáros-érdekeltségek. A legnagyobb részét a Mészáros-birodalom egyik központi cége, a Talentis Group. Önmagában – jegyzi meg a portál – ez még mindig nem jelenti azt, hogy a TV2 mögött végső soron Mészáros Lőrinc áll. Hiszen előfordulhat, hogy a felcsúti milliárdostól (illetve cégeitől) kapott pénzt másba fektette barátjának és bizalmasának vállalata, a médiabirodalmat pedig valaki más pénzéből vásárolták. Ilyen nagyságrendnél azonban nem tűnik túl valószínűnek ez a forgatókönyv.