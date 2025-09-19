Milliós kérdés

Vlagyimir Putyin;Bakondi György;illegális migráció;határkerítés;

2025-09-19 06:00:00 CEST

A pártsajtó szerint tíz év alatt több mint egymillió illegális migráns hazánkba települését akadályozta meg a déli határzár; az adatforrás nem kisebb szaktekintély, mint Bakondi György nyugdíjas, egykori fő katasztrófavédő. Adódna a kérdés, akad-e olyan magyar polgár tíz év fölött, aki ezt elhiszi, de pontosan tudjuk, hogy akad bőven – nekik szeretnénk néhány kiegészítő információval szolgálni, ami talán az ő fejükben is átrajzolja kissé az átjárhatatlan határkerítés képét.

A Frontex adatai alapján tavaly – miközben a migráció balkáni útvonalának (ezt keresztezi a röszkei kerítés) forgalma kevesebb mint a negyedére, egészen pontosan 78 százalékkal csökkent – az északkeleti útvonalon a sürgés kétharmadnyival (66 százalékkal) lett élénkebb, és immár az utóbbi desztináció felől nehezedik a legnagyobb nyomás Európára. A magyar hírekben ritkán szereplő északkeleti útvonal a gyakorlatban Oroszországot és Fehéroroszországot jelenti. Ami már csak azért is különös, mert de facto háborúban álló, elvben lezárt légterű államokról van szó, amelyekbe valamilyen úton-módon mégiscsak bejutnak a menekülők az egyikükkel sem szomszédos Irakból, Líbiából, Afganisztánból, Pakisztánból stb, hogy aztán akadálytalanul induljanak tovább Európa felé. Ehhez képest Bakonditól, Orbántól és a magyar határ más hivatásos védelmezőitől még csak nem is hallottunk az északkeleti útvonalról, sem Putyin szerepéről abban, hogy Lengyelország és általában Európa destabilizálása abból az irányból ilyen olajozottan működik. (Azt már tényleg csak zárójelben, hogy a déli kerítés értelemszerűen semmilyen védelmi vonalat nem képez az északkeleti útvonalon érkezőkkel szemben.)

Azután itt van nyugati szomszédunk, Ausztria esete. Az Operation Fox beszámolói szerint 2022-ben volt olyan hét, hogy 3600 migránst tartóztattak fel a magyar-osztrák határ ausztriai oldalán; ez egy évre kivetítve 150-200 ezer határsértőt jelent – ha elzártuk a balkáni útvonalat (ahogy az Orbán-kormány állítja), akkor mégis hogyan? Ausztria folyamatosan és hangosan kritizálja a magyar társszervek munkáját, nem csak az embercsempészek érthetetlen kiengedés miatt, hanem mert a határőrizet láthatóan ereszt (és mint emlékszünk rá, eresztett Szlovákia felé is, amikor Fico választási érdekei úgy kívánták).

A harmadik tudásmorzsát egy kérdésbe ágyaznánk, bár az információtartalma ennek is valós: a térségünkben nincs egybefüggő határkerítése, meg nincs természetesen Orbánhoz, Bakondihoz stb. hasonló kérlelhetetlen védőbástyája Ausztriának, Szlovákiának, Szlovéniának stb. - betelepült ezen országok bármelyikébe, vagy akár mindegyikbe összesen egymillió illegális migráns az elmúlt tíz évben?

A három tétel közül természetesen az első a legsúlyosabb: jelenleg az EU első számú migráns-beszállítóját Vlagyimir Putyinnak hívják. Amíg ezt a magyar kormány még szóvá tenni sem hajlandó, addig – kerítés ide vagy oda – nehéz elhinni, hogy számukra nemzeti sorskérdés (vagy egyáltalán a szándékaik között szerepel) az illegális migráció megállítása.